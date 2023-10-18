Создатели ремейка System Shock сообщили о готовности поработать над возвращением Heretic и Hexen ©

Сделка по покупке компанией Microsoft компании Activision Blizzard за 70 млрд. долл. наконец-то завершена. Это означает, что редмондскому гиганту досталась не только вышеупомянутая корпорация, но и принадлежащие ей бренды - а напомним, что в портфолио Activision, помимо Call of Duty или Diablo, есть большое количество часто забытых игр, которые когда-то пользовались большой популярностью.

Глава Xbox Фил Спенсер стал гостем одного из подкастов, в ходе которого он, в частности, обсуждал планы Microsoft по воскрешению старых брендов Activision. Генеральный директор компании сообщил, что намерен пообщаться с разработчиками на эту тему и, основываясь на их отзывах, начать воплощать эти проекты в жизнь. Одним из них может стать Hexen: Beyond Heretic, продолжение культовой Heretic, о котором Спенсер упомянул вскользь.

Тему тут же подхватила студия Nightdive, который в сообщении на X/Twitter заявил о готовности команды работать над обновлением классических игр, выпущенных id Software.

Учитывая, что Nightdive Studios специализируется на "воскрешении" старых игр (несколько месяцев назад был выпущен ремейк культовой System Shock), привлечение разработчиков к такому проекту было бы вполне разумным шагом. Возможно, Фил Спенсер рассмотрит их кандидатуру.

Напомним, что оба шутера от первого лица, разработанные компанией Raven Software на движке Doom, пользовались немалой популярностью среди PC-геймеров в 1990-х годах. Действие игры происходило в мрачном фэнтезийном мире, а игроки могли использовать средневековое оружие и широкий спектр магических предметов.