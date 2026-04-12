Аниме-девушка против прокрастинации: необычный помощник "Эй, сосредотачивайся!" выходит в Steam

Инди-разработчики из Китая представили необычный проект «Эй, сосредотачивайся! Hey, Focus!» — помодоро-приложение с элементами гальге, которое сочетает инструменты продуктивности с эмоциональной поддержкой. Релиз запланирован на третий квартал 2026 года в Steam.

Главная особенность — «режим рабочего стола», превращающий героиню Сяонин в интерактивные живые обои. Она сопровождает пользователя во время работы, оставаясь на экране и создавая эффект присутствия, а таймер закрепляется поверх всех окон. В перерывах персонаж общается, реагирует на действия игрока и помогает справляться с чувством одиночества.

Проект делает ставку на развитие отношений: более 200 озвученных реплик, новые темы диалогов и косметические элементы открываются по мере накопления времени концентрации. При этом система не допускает «читов» — прогресс напрямую зависит от реальной продуктивности.

Помимо этого, приложение предлагает расширенную аналитику: отчеты, диаграммы, тепловые карты и гибкую систему тегов для отслеживания задач. Встроенный Lo-fi-плеер с сотней треков и календарь с международными праздниками дополняют функциональность.

«Эй, сосредотачивайся!» стремится превратить работу за компьютером в более живой и персонализированный опыт, где дисциплина сочетается с легким элементом игры и общения.