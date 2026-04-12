Аниме-девушка против прокрастинации: необычный помощник "Эй, сосредотачивайся!" выходит в Steam

Инди-разработчики из Китая представили необычный проект «Эй, сосредотачивайся! Hey, Focus!» — помодоро-приложение с элементами гальге, которое сочетает инструменты продуктивности с эмоциональной поддержкой. Релиз запланирован на третий квартал 2026 года в Steam.
Главная особенность — «режим рабочего стола», превращающий героиню Сяонин в интерактивные живые обои. Она сопровождает пользователя во время работы, оставаясь на экране и создавая эффект присутствия, а таймер закрепляется поверх всех окон. В перерывах персонаж общается, реагирует на действия игрока и помогает справляться с чувством одиночества.
Проект делает ставку на развитие отношений: более 200 озвученных реплик, новые темы диалогов и косметические элементы открываются по мере накопления времени концентрации. При этом система не допускает «читов» — прогресс напрямую зависит от реальной продуктивности.
Помимо этого, приложение предлагает расширенную аналитику: отчеты, диаграммы, тепловые карты и гибкую систему тегов для отслеживания задач. Встроенный Lo-fi-плеер с сотней треков и календарь с международными праздниками дополняют функциональность.
«Эй, сосредотачивайся!» стремится превратить работу за компьютером в более живой и персонализированный опыт, где дисциплина сочетается с легким элементом игры и общения.
Секрет жизни в том, что прокрастинация и лень - это не то, с чем нужно бороться. Они всего лишь честные указатели, что ты в своей жизни занимаешься не тем, чем действительно нужно, не тем, к чему у тебя лежит душа. Если ты будешь заниматься тем, что тебе действительно интересно и чем ты по настоящему увлечен, тебе не нужно будет бороться с ленью, ходить на мотивационные тренинги и тому подобная ерунда.
Если не можешь бороться с прокрастинацией - делегируй это
Помодоро приложение! Элементы гальге!
Произносишь и чувствуешь как йенг поднимается... Экспериенс увеличивается! Ничо, что я с вами по англицки?
А "приложение помощник-ассистент на технике "помидорки", с элементами болтовни и романтики" - так все ещё только мужики в деревнях говорят, из тех что мохито-смузи не пробовали.
Ждем вторую часть со встроенной нейросетью и нейроозвучкой диалогов
Обещают ещё длс с электошокером для особо ленивых.