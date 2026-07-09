Компания NetEase Games анонсировала бесплатный экстракшн-экшен Hidden Blade на движке Unreal Engine 5

Китайская компания NetEase Games представила дебютный трейлер и открыла страницу в сервисе Steam для своей новой бесплатной игры Hidden Blade. Проект представляет собой PvPvE-экшен с видом от 1 лица с упором на ближний бой и эвакуацию, создаваемый на базе графического движка Unreal Engine 5.

События игры разворачиваются в мрачном мире, вдохновленном традиционным китайским фольклором и историями о призраках. Игрокам предстоит исследовать заброшенные деревни, древние храмы и таинственные гробницы, которые заполнены монстрами, ожившими бумажными куклами и другими сверхъестественными существами. Главная задача в каждом матче состоит в том, чтобы собрать ценные сокровища и успешно эвакуироваться до истечения времени.

В отличие от большинства представителей жанра королевской битвы или других подобных многопользовательских проектов, в Hidden Blade отсутствует механика сужения безопасной зоны. Вместо этого игровой процесс завязан на жестком ограничении времени, равном 15 минутам. За этот короткий промежуток времени участникам необходимо найти ценную добычу, решить древние головоломки, дать отпор врагам и найти проход для спасения. Те, кто не успеет покинуть опасную зону вовремя, потеряют все собранное имущество.

Боевая система игры полностью исключает использование огнестрельного оружия. Игровой процесс сфокусирован на сложных дуэлях с применением традиционного китайского холодного оружия, включая мечи, копья, алебарды и боевые веера. Каждое оружие обладает собственными уникальными механиками, дальностью атаки и скоростью ударов. Сражения требуют от участников точного расчета времени для проведения успешного блока, уклонения или контратаки.

В Hidden Blade будет доступно несколько игровых режимов. Пользователи смогут участвовать в матчах в составе команд из 3 человек, где на 1 карте будут сражаться 4 группы, что составляет в общей сложности 12 участников. Для любителей одиночного прохождения предусмотрен режим на 8 игроков, где каждый борется исключительно за себя. Игроки смогут выбирать персонажей различных классов со своими уникальными способностями и магическими техниками.

Разработчики из студии NetEase Thunder Fire уже открыли возможность добавить игру в список желаемого в магазине Steam. В качестве бонуса за добавление проекта в этот список обещана награда в виде постоянного облика для персикового меча под названием Jin Man Hua Tang. Авторы также сообщили, что количество предварительных регистраций на всех платформах уже превысило 10 млн. Старт 1 этапа закрытого бета-тестирования версии для персональных компьютеров запланирован на 7 августа 2026 года. Подать заявку на участие в тестировании можно через официальный сайт проекта.