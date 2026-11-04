Кинематографичный экшен-файтинг The Hidden Ones от Tencent вышел на финальное тестирование перед релизом в декабре

Разработчики из принадлежащей Tencent команды Morefun Studios запустили заключительный этап закрытого бета-тестирования условно-бесплатного файтинга The Hidden Ones. Проект представляет собой крупнобюджетную игровую адаптацию популярного китайского медиафранчайза The Outcast, созданного по мотивам комикса и анимационного сериала авторства Ми Эр. Одновременно со стартом тестирования авторы подтвердили окно полноценного релиза на ПК и мобильных платформах, который запланирован на декабрь 2026 года.

События игры разворачиваются в современном мегаполисе, где среди обычных горожан скрываются мастера древних боевых искусств и мистической энергии. Сюжетный режим сосредоточен вокруг студента по имени Чжан Чулань и загадочной девушки Фэн Баобао, оказавшихся в центре противостояния подпольных группировок. Свежая демонстрация игрового процесса показывает динамичные потасовки с акробатическими приемами, погони на шоссе и схватки внутри движущегося поезда метро с бесшовным переходом от кинематографичных сцен к прямому управлению персонажем.

Помимо сюжетной кампании проект предлагает соревновательный мультиплеер в формате дуэлей один на один и режим испытаний с усиленными боссами. Боевая механика построена на комбинациях ударов, парировании, уклонениях и активации вспомогательных приемов через специальное колесо навыков. Создатели делают акцент на киберспортивной составляющей сетевых битв, обещая полный отказ от платных усилителей характеристик.

The Hidden Ones фокусируется на обеспечении абсолютно честной соревновательной среды и строгом соблюдении политики нулевой терпимости к любым формам читерства. - Morefun Studios, официальное описание проекта в Steam

Страница игры уже появилась в цифровом магазине Steam, где опубликованы системные требования для ПК. Несмотря на стилизованную аниме-графику, файтинг предъявляет серьезные требования к железу. Для запуска на минимальных настройках разработчики требуют видеокарту уровня GeForce RTX 2060 или Radeon RX 5600 XT, процессор Intel Core i7-9700 и 16 ГБ оперативной памяти. В рекомендованных требованиях значатся GeForce RTX 3080, 32 ГБ оперативной памяти и 40 ГБ свободного места на накопителе с обязательной поддержкой DirectX 12.

Определенным препятствием для русскоязычной аудитории станет языковой барьер. На запуске заявлена поддержка только английской и китайской локализаций с полным дубляжом и субтитрами, а русский язык в сервисе Valve официально не поддерживается. На официальном китайском портале счетчик предварительных регистраций уже перешагнул отметку в 39 млн пользователей, что открыло для игроков стартовые внутриигровые подарки в виде персонажа Ся Хэ и специального костюма.