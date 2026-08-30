Сюрреализм средневекового художника Босха: Представлен новый трейлер необычной игры Hieronymus

Независимая студия Hurdy-Gurdy Games представила новый трейлер своего необычного проекта под названием Hieronymus. Игра предлагает пользователям погрузиться в странные и абсолютно сюрреалистичные миры, вдохновленные знаменитыми полотнами средневекового нидерландского художника Иеронима Босха.
Главной героиней этой запутанной истории выступает девушка по имени Хелена ван Акен, которой предстоит разгадать опасные тайны своей семьи и узнать о ее связи с потусторонними силами. В этом непростом путешествии ее будет сопровождать двуличный трикстер и известный чернокнижник доктор Георг Фауст. Знаменитый маг поделится с героиней своими глубокими познаниями в области алхимии, колдовства и различных мистических искусств для преодоления препятствий.
Игровой процесс проекта завязан на исследовании гротескного окружения, общении с персонажами и сражениях с жуткими существами, сошедшими прямиком с картин великого живописца. Чтобы противостоять монстрам, игрокам предстоит активно использовать широкий арсенал аутентичного исторического оружия и применять на практике сложные алхимические рецепты. Визуальный ряд трейлера наглядно демонстрирует атмосферу позднего Средневековья, наполненную религиозными мотивами, безумными образами и чудовищами.
На текущий момент разработчики из Hurdy-Gurdy Games не раскрывают точную дату релиза экшена, однако обещают детально воссоздать дух эпохи и уникальный художественный стиль Босха.
Ох уж это вино с отваром маковых головок , или тут что то покрепче. Что там Босх употреблял то.
зачем наркотики когда есть такие игры
Возможно будет хорошая игра, а ожившие картины Босха, каждый день вокруг куда ни посмотри, в 3D и интерактивные.
В своих картинах, Босх жестко критикует и высмеивает человечество в целом, не делая скидок на социальный статус:
✵ Крестьяне и бедняки у него изображены погрязшими в грубых плотских грехах, драках, пьянстве и глупости
✵ Позиция в отношении богачей и среднего класса (бюргеров, купцов) ещё более жесткая, язвительная и беспощадная, чем в отношении бедняков. Если в грехах крестьян он видел скорее животную глупость и невежество, то в действиях богатых сословий он видел осознанное, циничное и системное служение Дьяволу. Богачей и ростовщиков в Аду демоны пытают расплавленным золотом, заставляя испражняться монетами или заталкивая их в глотки. Зажиточных горожан, предавшихся чревоугодию и роскоши, заставляют вечно пожирать жаб, нечистоты и пить яд.
✵ Духовенство (монахи и монахини) — ленивыми, жадными, лицемерными и поддающимися похоти (на его картинах часто можно увидеть свинью в монашеском капюшоне или монахов, дерущихся за кусок сена).
✵ Короли, папа римский и знать — слепыми гордецами, которые ведут свои народы прямиком в ад ради земного