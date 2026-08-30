Сюрреализм средневекового художника Босха: Представлен новый трейлер необычной игры Hieronymus

Независимая студия Hurdy-Gurdy Games представила новый трейлер своего необычного проекта под названием Hieronymus. Игра предлагает пользователям погрузиться в странные и абсолютно сюрреалистичные миры, вдохновленные знаменитыми полотнами средневекового нидерландского художника Иеронима Босха.

Главной героиней этой запутанной истории выступает девушка по имени Хелена ван Акен, которой предстоит разгадать опасные тайны своей семьи и узнать о ее связи с потусторонними силами. В этом непростом путешествии ее будет сопровождать двуличный трикстер и известный чернокнижник доктор Георг Фауст. Знаменитый маг поделится с героиней своими глубокими познаниями в области алхимии, колдовства и различных мистических искусств для преодоления препятствий.

Игровой процесс проекта завязан на исследовании гротескного окружения, общении с персонажами и сражениях с жуткими существами, сошедшими прямиком с картин великого живописца. Чтобы противостоять монстрам, игрокам предстоит активно использовать широкий арсенал аутентичного исторического оружия и применять на практике сложные алхимические рецепты. Визуальный ряд трейлера наглядно демонстрирует атмосферу позднего Средневековья, наполненную религиозными мотивами, безумными образами и чудовищами.

На текущий момент разработчики из Hurdy-Gurdy Games не раскрывают точную дату релиза экшена, однако обещают детально воссоздать дух эпохи и уникальный художественный стиль Босха.