Трейлер с демонстрацией графики Hieronymus, нового сюрреалистичного фэнтези-экшена от 1-го лица

Воспользовавшись выставкой Gamescom 2025, голландская студия Rhenus Vina Musica представила новый трейлер своей многообещающей игры Hieronymus, демонстрируя ещё больше её прекрасной графики.

Hieronymus представляет сюрреалистический мир, основанный на работах классика живописи Иеронима Босха, того же художника, который вдохновил Metaphor: ReFantazio. На протяжении всей кампании игроки будут сталкиваться с гротескными существами и использовать разнообразное оружие, чтобы достичь цели.

Следуйте по стопам Хелены ван Акен. Раскройте тайны связи её семьи с потусторонними силами в компании хитрого мошенника и известного мага доктора Георга Фаустуса, который поделится с вами своими знаниями в области алхимии и мистических искусств.

Окунитесь в атмосферу Средневековья с нотками сюрреализма. Прокладывайте свой путь по завораживающим местам, используя свою смекалку, инструменты и помощь фантастических существ, которых вы встретите на своём пути.

Использует набор исторического оружия в сочетании с алхимией для борьбы с врагами. Созданные и комбинированные алхимические снаряды можно использовать для оглушения существ, их приманивания или иного влияния на их поведение.

В игре также присутствует механика захвата и приручения существ. Преобразуйте мир вокруг себя с помощью различных магических артефактов или ловите монстров и используйте их способности.