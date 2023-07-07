Авторы Hi-Fi Rush рассказали, как поглощение Microsoft повлияло на разработку ©

Hi-Fi Rush - последняя игра компании Tango Gameworks, выпущенная в начале 2023 года, - доступна для PC и Xbox. В этом нет ничего странного, учитывая, что команда является частью Xbox Game Studios и что ранее не было договоренности о публикации игры на PlayStation. Однако возможно, что версия для консолей Sony находилась в разработке, а Microsoft попросила отменить ее. Так ли это на самом деле или нет? Теперь команда утверждает, что в данном случае этого не произошло.

В беседе с GameSpot директор игры Джон Йоханас сказал, что когда произошло поглощение Microsoft, команда находилась на продвинутой стадии разработки Hi-Fi Rush и еще не было решено, на каких платформах будет выпущена игра. В тот момент выбор, очевидно, стал очень простым, поскольку компания стала частью Xbox. Директор утверждает, что в разработке не было других версий, и их не просили отменить.

После официальной покупки Microsoft в 2021 году Йоханас заявил, что Microsoft вела себя очень сдержанно.

По сути, никаких изменений не было. Мы продолжали ее разрабатывать и не получили от Microsoft никакой обратной связи в смысле изменения чего-либо. На тот момент, в реальности, наша игра была уже практически консолидирована в то, чем она была. Мы дорабатывали ее, и все, кто ее видел, считали, что она выглядит хорошо.

Единственное препятствие, с которым столкнулась компания Tango Gameworks при работе с Microsoft, - это поиск подходящего времени для выпуска игры, "чтобы она не пересекалась с другими играми". Далее Йоханас рассказал, как участие в Game Pass было полезно для команды, потому что игра "полностью отличалась от всего, что мы когда-либо делали". Поскольку игра была неожиданным запуском на Game Pass, это помогло команде, потому что игроки "не тратили время на размышления о том, как ее ненавидеть или критиковать мелочи".