Датамайнеры обнаружили намёки на версии Hi-Fi RUSH для PS5 и Switch

Дизайн футболок, обнаруженный в результате анализа данных недавно выпущенного юбилейного обновления Hi-Fi RUSH, может указывать на то, что выпущенная в 2023 году ритм-игра, разработанная Tango Gameworks, вскоре появится на PlayStation 5 и Switch.

В папке, содержащей дизайны футболок, уникальные для каждой платформы, на которой доступна игра, также появились две футболки, которые, похоже, отсылают к PlayStation и Switch. Предполагаемая футболка PlayStation синего цвета с надписью «I’m Here Baby!», а рубашка Switch красного цвета с надписью «Rock Out! Anywhere.». Конкретные синий и красный цвета также почти идентичны цветам, используемым в брендинге PlayStation и Switch.

Для контекста, к другим эксклюзивным футболкам для платформы относятся эксклюзивная для Xbox зеленая футболка с надписью «Shadow Dropped», отсылающая к анонсу и выпуску игры в тот же день в феврале 2023 года; эксклюзивную серую футболку для магазина Epic Games с надписью «This is Simply Unreal Epic!», отсылающую к Epic Games и ее движку Unreal Engine; и эксклюзивную темно-серую футболку Steam с надписью «Be Positive* Overwhelmingly», что соответствует шкале отзывов пользователей Steam. Эти три футболки уже доступны в игре благодаря юбилейному обновлению.

В том же юбилейном обновлении, которое включает в себя эти дизайны футболок, также добавлены значки кнопок контроллера DualSense и адаптивные триггеры, переключающиеся на версию для ПК, которые можно настроить в меню настроек.