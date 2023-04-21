Джефф Грабб: Стильный ритм-экшен Hi-Fi Rush "просто не заработал тех денег, которые ему были нужны" ©

Hi-Fi Rush оказалась довольно неожиданной - игра была представлена на январском Xbox Developer_Direct и, без предварительной рекламы, сразу дебютировала на рынке после анонса, что, вероятно, было не очень удачным решением американской корпорации. Джефф Грабб затронул тему производства, сообщив, что, к сожалению, оно не принесло ожидаемых результатов.

Ритмичное и чрезвычайно напряженное приключение начинающего рокера Чая стало первым хитом года для Bethesda и Microsoft. Игра была анонсирована и поступила в продажу в тот же день, вызвав немалый ажиотаж и энтузиазм у геймеров. Не было недостатка в положительных отзывах, большая часть аудитории хвалила игру, что повлияло на ее рекламу. Однако возможно, издателю не хватило огласки нового проекта Tango Gamworks, чтобы зафиксировать впечатляющий успех.

Тема игры была поднята во время подкаста Game Mess Decides - Майк Минотти заявил, что, по его мнению, Hi-Fi Rush не получила должной поддержки. Такая превосходная игра заслуживала гораздо более продуманной маркетинговой стратегии, чем дебют без предварительных анонсов и отсутствия даже малейшего продвижения.

Джефф Грабб поспешил признать, что, с его точки зрения, это тоже было неудачным решением: "Судя по тому, что я слышал, она просто не заработала тех денег, которые ей были нужны".

Затем журналист продолжил мысль, отметив, что теоретически геймеры, пользующиеся Xbox Game Pass, могут покупать больше игр, поскольку получают значительную их часть в рамках подписки, но в реальности ситуация несколько хуже. Услуга Microsoft достаточна для многих людей, которые просто играют в то, что получают, и предпочитают не делать больших покупок.