Hi-Fi Rush должны были анонсировать за несколько лет до релиза, но Microsoft предпочла сделать сюрприз

В недавнем интервью, опубликованном GamesRadar, директор Hi-Fi Rush Джон Йоханас рассказал, что неожиданный выпуск игры не был в планах с самого начала, и что на самом деле команда Tango GameWorks подумывала анонсировать игру за несколько лет до ее фактического запуска.
Решение неожиданного релиза, вызвавшего переполох в игровом мире, на самом деле со временем созрело, как только стало ясно, что сроки будут все более сжатыми.
Идея Tango GameWorks заключалась в том, чтобы со временем создать немного ажиотажа, но в то же время им нужно было быть осторожными и немного оценивать ожидания, чтобы у игроков не сложилось неправильное представление о размере и особенностях игры.
«Мы искали подходящее время, чтобы анонсировать игру, чтобы он не был омрачен другими вещами», — объяснил режиссер Йоханас. «Мы хотели создать некоторую шумиху, но при этом постарались не вызывать у людей слишком большого волнения. Однако тем временем сроки выполнения становились все меньше»
Очевидно, что в определенный момент расстояние между возможным анонсом и запуском Hi-Fi Rush должно было стать настолько узким, что стало более выгодно экспериментировать с неожиданным запуском.
Тот факт, что игра была доступна напрямую на Xbox Game Pass, сделал все остальное, усилив эффект неожиданности за счет возможности загрузить ее и сыграть в нее для большого количества людей в течение нескольких минут сразу после ее презентации.
Не верили в успех, по этому и на рекламе решили сэкономить.
Сюрприз удался, ибо Hi-Fi Rush очень толковая мощная годнота! В принципе самое правильное будет делать анонс строго незадолго до релиза. А то бывает сделают анонс, а потом 5 лет ждёшь, а игры всё нет и нет. Например, the elder scrolls 6 аж шестой год пошёл со дня анонса, а воз и ныне там - игры нет. Ждать будем ещё лет 5. Ну и нафиг тогда было анонсировать?
Такие "сюрпризы" в последний момент ударяют по продажам в отрицательную сторону, далеко не все люди прохаваны хорошо в играх и знают все релизы когда и что, следят регулярно за игровыми новостями. Многие просто пропустили этот релиз на старте или не знали о нем вообше. Публику нужно подогревать хотя бы пару-тройку месяцев перед релизом тогда эффект будет лучше и игра лучше продастся. Похоже на отмазку больше от Майкрософт, они от игры ничего особо не ждали, особо ее не рекламировали, для них это была обычная игра для геймпаса, а когда игра вдруг выстрелила нежданно негаданно для них, то ой, а это мы просто сюрприз хотели вам сделать, ну да, так и поверили все.
К сожалению жанр слишком уж не для всех. Как слешер она очень слабенькая, а как ритм игра это не моё. Да и сюжет можно было бы чуть по лучше придумать. Осилил только до половины и бросил. Стилистика и музыка норм, а геймплей странный. Даже и не знаю стоит ли ей давать второй шанс. Слишком уж много там ограничений заставляющих играть именно ритм игру, а не просто слешер.
спасибо фильке котику за очередной кал но типа игор будет триллион но не сичас