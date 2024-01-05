Hi-Fi Rush должны были анонсировать за несколько лет до релиза, но Microsoft предпочла сделать сюрприз

В недавнем интервью, опубликованном GamesRadar, директор Hi-Fi Rush Джон Йоханас рассказал, что неожиданный выпуск игры не был в планах с самого начала, и что на самом деле команда Tango GameWorks подумывала анонсировать игру за несколько лет до ее фактического запуска.

Решение неожиданного релиза, вызвавшего переполох в игровом мире, на самом деле со временем созрело, как только стало ясно, что сроки будут все более сжатыми.

Идея Tango GameWorks заключалась в том, чтобы со временем создать немного ажиотажа, но в то же время им нужно было быть осторожными и немного оценивать ожидания, чтобы у игроков не сложилось неправильное представление о размере и особенностях игры.

«Мы искали подходящее время, чтобы анонсировать игру, чтобы он не был омрачен другими вещами», — объяснил режиссер Йоханас. «Мы хотели создать некоторую шумиху, но при этом постарались не вызывать у людей слишком большого волнения. Однако тем временем сроки выполнения становились все меньше»

Очевидно, что в определенный момент расстояние между возможным анонсом и запуском Hi-Fi Rush должно было стать настолько узким, что стало более выгодно экспериментировать с неожиданным запуском.

Тот факт, что игра была доступна напрямую на Xbox Game Pass, сделал все остальное, усилив эффект неожиданности за счет возможности загрузить ее и сыграть в нее для большого количества людей в течение нескольких минут сразу после ее презентации.