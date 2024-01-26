Hi-fi RUSH получила новое обновление: в игру добавили поддержку Dualsense, бесплатные предметы и исправили ошибки

Студия Tango Gameworks объявила о том, что сегодня игра Hi-Fi RUSH получила седьмое обновление, приуроченное к годовщине игры. В игре были исправлены баги, опечатки, а так же добавлена поддержка контроллера DualSense и новые бесплатные косметические предметы.

Полный список изменений:

Добавлен юбилейный комплект футболок, который разнообразит гардероб Чая. В игру добавлены четыре новые футболки и еще одна бонусная, которая отличается в зависимости от платформы, на которой вы владеете игрой (Xbox, Steam и/или Epic Games Store);

Расширенная поддержка контроллера (DualSense) с дополнительными значками для PC;

Исправлена очень важная текстура в кат-сцене перед треком 03;

Исправлена проблема с «No Door Unturned Lvl. 3» и «Challenge S-Ranker Lvl. 3” с блокировкой на Стене славы;

Исправлена проблема со срабатыванием направленного парирования во время ритмического парирования в Башне Ритма;

Исправлена ошибка при загрузке данных автосохранения во время битвы на Корсике на треке 07, приводившая к неправильному отображению полученного урона;

Исправлена ошибка, из-за которой ритмическое парирование в фазовом переходе финального босса на треке 12 не продолжалось, даже если оно было успешно выполнено;

Исправлена проблема с неправильным отображением экранных эффектов во время окончания игры в режимах BPM Rush и Power Up! Tower Up!;

Отремонтированы игровой и музыкальный автоматы, чтобы улучшить взаимодействие и правильное воспроизведение песен при взаимодействии друг с другом в убежище;

Исправлена куча совершенно досадных опечаток, орфографических и грамматических ошибок в меню, названиях костюмов, туториалах и видеоблогах - наш Руководитель был слишком некомпетентен, чтобы заметить их при редактировании. С ним мы поступили соответствующим образом;

Исправлена проблема на ПК, из-за которой некоторые значки кнопок пользовательского интерфейса закрывались текстом.

Игра доступна на PC (в Steam и EGS) и Xbox Series X/S.