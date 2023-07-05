Hi-Fi Rush получила первое крупное обновление Arcade Challenge с новыми игровыми режимами ©

Bethesda Softworks и Tango Gameworks объявили о том, что обновление Arcade Challenge для отличного ритмичного экшена от Xbox Game Studios Hi-Fi Rush доступно сегодня, 5 июля 2023 года, на ПК и Xbox Series X|S.

Обновление Arcade Challenge было представлено в трейлерах во время Xbox Games Showcase Extended и призвано привнести в игру новую порцию здорового музыкального экшена. С обновлением вы получите два новых игровых режима, новые разблокируемые достижения и несколько дополнительных секретов.

Режим BPM Rush требует, чтобы игроки сражались с нарастающими волнами врагов, всегда пытаясь оставаться в такт музыке, но с ритмом, который постоянно увеличивается в ударах в минуту по мере того. Это явно делает сложность все выше и выше, пока не достигнет 200 ударов в минуту.

В Power Up! Tower Up! главный герой игры, Чай, лишен своих причудливых сил и способностей. Однако по мере того, как игроки побеждают в каждой битве, они могут восстанавливать и усиливать его, выбирая случайные улучшения. Станьте свидетелем невероятной истории возвращения Чая, когда он постепенно восстанавливает свои силы, высвобождая разрушительные приемы, чтобы победить своих врагов.

С появлением также включены некоторые специальные атаки с участием CNMN и Smidge, а также новые задачи, чтобы получить наклейки, футболки и наряды для Корсики, новые позы и многое другое.