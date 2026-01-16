Hi-Fi Rush получила рейтинг для Nintendo Switch от PEGI

Согласно новому рейтингу PEGI, европейской организации, отвечающей за возрастные рейтинги видеоигр, Hi-Fi Rush может выйти на Nintendo Switch. Этот недавний рейтинг указывает на то, что получившая признание музыкальная экшен-игра, разработанная Tango GameWorks, наконец-то может получить версию для гибридной консоли Nintendo.

Интересно, что это не первый раз, когда игра получает рейтинг для Switch. Аналогичный рейтинг появился в начале 2024 года, но официального объявления о релизе игры на платформе не было, что вызывает вопросы о сроках разработки.

Путь Hi-Fi Rush был довольно необычным. Игра, изначально выпущенная как эксклюзив для Xbox и ПК, удивила индустрию одновременным анонсом и запуском во время мероприятия Microsoft. Впоследствии игра также вышла на PlayStation 5, ознаменовав конец её эксклюзивности для экосистемы Xbox.

Эти изменения, возможно, повлияли на график релиза для Nintendo Switch. Tango GameWorks, разработчик игры, пережила непростые времена после закрытия Microsoft во время волны сокращений в игровой индустрии. Однако позже студия была приобретена южнокорейским издателем Krafton.

Также предполагается, что оптимизированная версия Hi-Fi Rush может готовиться не только для текущей Nintendo Switch, но и для её преемницы. Учитывая технические характеристики игры, её мультяшный визуальный стиль и ритмичный геймплей, адаптация для текущего оборудования Switch кажется технически осуществимой.

На сегодняшний день ни Krafton, ни Tango GameWorks не сделали никаких официальных заявлений относительно релиза Hi-Fi Rush на Nintendo Switch.