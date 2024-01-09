Hi-Fi Rush получила возрастной рейтинг в Австралии для Xbox One, PS4 и Nintendo Switch

Hi-Fi Rush официально сертифицирована для Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch в Австралии. Это произошло после того, как на выходных появилось множество слухов о том, что Xbox рассматривает возможность вывода игры на Nintendo Switch. Вполне вероятно, что версия для PS5 также находится в разработке, хотя в нее можно будет играть по обратной совместимости.

Почувствуйте ритм, когда начинающая рок-звезда Чай и его разношерстная команда союзников восстают против злой мегакорпорации, занимающейся усовершенствованием робототехники, и ведут ожесточенные ритмичные бои. Студия Tango Gameworks, которая выпустившая The Evil Within и Ghostwire:Tokyo, представляет Hi-Fi RUSH, совершенно новую игру в жанре экшн, в которой персонажи, мир и сражения стильно синхронизируются с музыкой.

Hi-Fi Rush доступна на Xbox Series X|S и ПК в Game Pass и Steam.