Hi-Fi Rush скоро получит DLC? На странице в Steam появились десять скрытых достижений ©

Анонсированная и выпущенная в тот же день в начале 2023 года, Hi-Fi Rush завоевала расположение критиков и геймеров, которые признали ее одной из лучших и самых интересных игр 2023 года. И похоже, что приключения Чая в главной роли еще не закончено.

Как сообщается на Reddit, недавно на SteamDB появились десять скрытых достижений, намекая тем самым на скорое появление нового DLC или сюжетного контента, специфичного для ритмического экшена от Tango Gameworks. Никаких дополнительных подробностей о характере появившихся достижений, которые остаются в полной тайне, нет, но на данный момент нельзя исключить появления в ближайшем будущем новостей для игры от Tango Gameworks, Bethesda или Micrososft.

Учитывая близость к Xbox Showcase 11 июня 2023 года, нельзя исключать, что новости о Hi-Fi Rush могут появиться на следующем крупном мероприятии Xbox. Учитывая, что Аарон Гринберг считает Hi-Fi Rush успешной, а игра получала высокие оценки со дня запуска, не будет удивительным, если Bethesda захочет продолжить уделять ей внимание с помощью нового контента. На данный момент остается лишь узнать, действительно ли DLC для Hi-Fi Rush уже в пути и, в частности, каков будет их характер.