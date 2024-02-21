Hi-Fi RUSH заглянет на PlayStation 5 в середине марта

Издатель Bethesda Softworks и разработчик Tango Gameworks выпустят Hi-Fi RUSH для PlayStation 5, объявили компании. Ритм-экшен выйдет 18 марта

Hi-Fi RUSH впервые вышла для Xbox Series и PC через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store 25 января 2023 года.

Hi-Fi RUSH - это однопользовательский ритм-экшен от Tango Gameworks, студии, получившей множество наград за Ghostwire: Tokyo и The Evil Within. В Hi-Fi RUSH весь мир движется в такт. Все - от колыхания деревьев в окружении до каждого удара во время боя - автосинхронизируется с музыкой игры и сопровождается потрясающей анимацией.