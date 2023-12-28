Hi-Fi Rush завершила 2023 год как самая высокорейтинговая игра от внутренних студий Xbox

2023 год стал неплохим для Xbox. Благодаря крупной сделке с Activision Blizzard, разнообразным играм от внутренних студий и множеству проектов для Game Pass, Microsoft оказалась в гораздо лучшем положении по сравнению с 2022 годом.

Удивительно, но лишь один неожиданный релиз смог стать настоящей жемчужиной компании в этом году. Несмотря на всю шумиху, вызванную Starfield, Hi-Fi Rush украла лидерство, став самой высокооцененной игрой от внутренних студий Xbox в 2023 году.

В год громких релизов эксклюзивов Xbox, таких как Starfield и Forza Motorsport, Hi-Fi Rush удивительным образом превзошла их все по количеству положительных рецензий. На Metacritic игра заканчивает 2023 год с общим положительным рейтингом 87.

С другой стороны, Starfield и Forza Motorsport заканчивают 2023 год с более низкими оценками. Это говорит о том, что большой ажиотаж вокруг игры не гарантирует ее качества.

Разработанная компанией Tango Gameworks, эта ритм-экшн игра имеет симпатичный внешний вид и саундтрек с такими исполнителями, как Nine Inch Nails, Number Girl и The Black Keys. Несмотря на то, что поначалу Hi-Fi Rush не привлекала особого внимания, она оказалась игрой, которой можно наслаждаться снова и снова. Игра хочет, чтобы игроки наслаждались ее ритмичным сюжетом, не увязая в раздражающих препятствиях.

Xbox получила золото, выпустив Hi-Fi Rush, и неудивительно, что они довольны успехом игры. В этом году игра собрала более 3 миллионов игроков, что побудило Bethesda в будущем больше рисковать с аналогичными, не очень большими, проектами.