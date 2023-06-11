Команда Mechanics VoiceOver показала геймплей Hi-Fi RUSH с озвучкой на русском языке ©

Студия Mechanics VoiceOver продемонстрировала неофициальную локализацию Hi-Fi RUSH с озвучкой на русском языке. 3х-минутный ролик с демонстрацией прохождения был опубликован в социальных сетях команды.

Стоит напомнить, что в конце марта команда Mechanics VoiceOver начала сбор средств на озвучку Hi-Fi RUSH и уже в 20-х числа апреля отчиталась, что нужная сумма собрана.

А теперь же хотим вам пожелать рок-н-рольного воскресенья. Спасибо всем вам за поддержку и комментарии. Также напишите (а вдруг, кто-то угадает), кто на ваш взгляд озвучит роль Макаруна, Корсики и Мяты. Будет интересно послушать ваше мнение. Всех крепко обнимаем. Живите в своем ритме и движе!