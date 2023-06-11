Hi-Fi RUSH 25.01.2023
7.3 150 оценок

Команда Mechanics VoiceOver показала геймплей Hi-Fi RUSH с озвучкой на русском языке

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butcher69
Новости

Студия Mechanics VoiceOver продемонстрировала неофициальную локализацию Hi-Fi RUSH с озвучкой на русском языке. 3х-минутный ролик с демонстрацией прохождения был опубликован в социальных сетях команды.

Стоит напомнить, что в конце марта команда Mechanics VoiceOver начала сбор средств на озвучку Hi-Fi RUSH и уже в 20-х числа апреля отчиталась, что нужная сумма собрана.

А теперь же хотим вам пожелать рок-н-рольного воскресенья. Спасибо всем вам за поддержку и комментарии. Также напишите (а вдруг, кто-то угадает), кто на ваш взгляд озвучит роль Макаруна, Корсики и Мяты. Будет интересно послушать ваше мнение. Всех крепко обнимаем. Живите в своем ритме и движе!
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Кибер_Монах

Какой то кал озвучили на волне недельного хайпа а теперь не знают что делать с этим.

-5
Madfury

Сумму нужную собрали. Тебя сношает, что они озвучивают? Сделали свою работу более чем качественно и круто.

4
Кибер_Монах Madfury

Без проблем. Дайте мне команду датамайнеров которые будут вскрывать файлы игры и заного запихивать. Я те по секрету скажу так как это делать знают два с половиной человека по этому этим занимаются 3 студии озвучки на весь рунет

0
Madfury Кибер_Монах

Датамайнер, в одно лицо озвучишь?)

И с чего ты решил, что я, или кто-то ещё, тебе буду или должен что-то давать?

Работай с движком UE4 и ищи AES ключ для каждой игры с файлами PAK. Для других движков - другие фишки. Там всё проще. А дальше что? Обмажешься файлами распакованными и будешь плакать?

-1
Danny Lamb
Какой то кал озвучили на волне недельного хайпа а теперь не знают что делать с этим.

Уверяю, это одна из самых лучших игр этого года

0
RickeyIMBA Danny Lamb

Зачем доказывать дурачку

1