Команда Mechanics VoiceOver показала геймплей Hi-Fi RUSH с озвучкой на русском языке

Студия Mechanics VoiceOver продемонстрировала неофициальную локализацию Hi-Fi RUSH с озвучкой на русском языке. 3х-минутный ролик с демонстрацией прохождения был опубликован в социальных сетях команды.
Стоит напомнить, что в конце марта команда Mechanics VoiceOver начала сбор средств на озвучку Hi-Fi RUSH и уже в 20-х числа апреля отчиталась, что нужная сумма собрана.
А теперь же хотим вам пожелать рок-н-рольного воскресенья. Спасибо всем вам за поддержку и комментарии. Также напишите (а вдруг, кто-то угадает), кто на ваш взгляд озвучит роль Макаруна, Корсики и Мяты. Будет интересно послушать ваше мнение. Всех крепко обнимаем. Живите в своем ритме и движе!
Какой то кал озвучили на волне недельного хайпа а теперь не знают что делать с этим.
Сумму нужную собрали. Тебя сношает, что они озвучивают? Сделали свою работу более чем качественно и круто.
Без проблем. Дайте мне команду датамайнеров которые будут вскрывать файлы игры и заного запихивать. Я те по секрету скажу так как это делать знают два с половиной человека по этому этим занимаются 3 студии озвучки на весь рунет
Датамайнер, в одно лицо озвучишь?)
И с чего ты решил, что я, или кто-то ещё, тебе буду или должен что-то давать?
Работай с движком UE4 и ищи AES ключ для каждой игры с файлами PAK. Для других движков - другие фишки. Там всё проще. А дальше что? Обмажешься файлами распакованными и будешь плакать?
Уверяю, это одна из самых лучших игр этого года
Зачем доказывать дурачку