Hi-Fi RUSH 25.01.2023
Экшен, От третьего лица, Музыка
7.7 305 оценок

Компания Limited Run Games анонсировала физические издания Hi-Fi Rush, предзаказы начнутся 16 января

monk70 monk70

Компания Limited Run Games объявила, что физические версии ритм-игры Hi-Fi Rush от Krafton и Tango Gameworks станут доступны для предзаказа на Xbox и PlayStation с 16 января 2026 года до 1 марта 2026 года.

Стандартное издание за 39,99 долларов США будет включать в себя следующее:

  • Расширенное издание Hi-Fi RUSH
  • Три набора костюмов DLC

Издание Smidge за 69,99 долларов США будет включать в себя следующее:

  • Расширенное издание Hi-Fi RUSH
  • Три набора костюмов DLC
  • Саундтрек на 3 дисках – с аннотациями

Издание Project Armstrong, стоимостью 174,99 доллара, будет включать в себя следующее:

  • Делюкс-издание Hi-Fi RUSH
  • Три DLC-набора костюмов
  • Саундтрек на 3 дисках – с аннотациями
  • Артбук в твердом переплете
  • Плюшевая игрушка 808 (20 см)
  • Реплика гитары Чая (15 см)
  • Пропуск Чая в Project Armstrong
  • Большой светящийся в темноте вращающийся значок MP3-плеера
  • Индивидуально пронумерованный сертификат подлинности

Hi-Fi Rush доступна на PlayStation, Xbox и ПК.

Комментарии:  3
Egik81

Как говорится новый хозяйн новые порядки. Например подоить имеющихся кысок по максимуму.

1
ViksOne

В прошлом месяце прошел, на удивление очень отличная игра

Lucky3_15

Да это все потому что наитупейший маркетинг компании майкрософт просто не позволил нормально узнать миру об этой игре.

И она стала нишевой из-за этого.

Хотя она прям крутая. Задумка, геймплей, оптимизация. Игра развлекает. Это годный готовый с релиза продукт. Не растянутый и не короткий. В нем все как надо.

И меня капитально удивил тот факт, что после выхода фил спенсер такой: "ну х**во продались вы, студию мы закрываем. Франшизу забираем в свои права."

Ладно хоть отбадаться получилось от этого конченного человека и не менее конченный конторы.