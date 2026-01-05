Компания Limited Run Games анонсировала физические издания Hi-Fi Rush, предзаказы начнутся 16 января

Компания Limited Run Games объявила, что физические версии ритм-игры Hi-Fi Rush от Krafton и Tango Gameworks станут доступны для предзаказа на Xbox и PlayStation с 16 января 2026 года до 1 марта 2026 года.

Стандартное издание за 39,99 долларов США будет включать в себя следующее:

Расширенное издание Hi-Fi RUSH

Три набора костюмов DLC

Издание Smidge за 69,99 долларов США будет включать в себя следующее:

Расширенное издание Hi-Fi RUSH

Три набора костюмов DLC

Саундтрек на 3 дисках – с аннотациями

Издание Project Armstrong, стоимостью 174,99 доллара, будет включать в себя следующее:

Делюкс-издание Hi-Fi RUSH

Три DLC-набора костюмов

Саундтрек на 3 дисках – с аннотациями

Артбук в твердом переплете

Плюшевая игрушка 808 (20 см)

Реплика гитары Чая (15 см)

Пропуск Чая в Project Armstrong

Большой светящийся в темноте вращающийся значок MP3-плеера

Индивидуально пронумерованный сертификат подлинности

Hi-Fi Rush доступна на PlayStation, Xbox и ПК.