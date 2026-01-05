Компания Limited Run Games анонсировала физические издания Hi-Fi Rush, предзаказы начнутся 16 января

Компания Limited Run Games объявила, что физические версии ритм-игры Hi-Fi Rush от Krafton и Tango Gameworks станут доступны для предзаказа на Xbox и PlayStation с 16 января 2026 года до 1 марта 2026 года.
Стандартное издание за 39,99 долларов США будет включать в себя следующее:
- Расширенное издание Hi-Fi RUSH
- Три набора костюмов DLC
Издание Smidge за 69,99 долларов США будет включать в себя следующее:
- Расширенное издание Hi-Fi RUSH
- Три набора костюмов DLC
- Саундтрек на 3 дисках – с аннотациями
Издание Project Armstrong, стоимостью 174,99 доллара, будет включать в себя следующее:
- Делюкс-издание Hi-Fi RUSH
- Три DLC-набора костюмов
- Саундтрек на 3 дисках – с аннотациями
- Артбук в твердом переплете
- Плюшевая игрушка 808 (20 см)
- Реплика гитары Чая (15 см)
- Пропуск Чая в Project Armstrong
- Большой светящийся в темноте вращающийся значок MP3-плеера
- Индивидуально пронумерованный сертификат подлинности
Hi-Fi Rush доступна на PlayStation, Xbox и ПК.
Как говорится новый хозяйн новые порядки. Например подоить имеющихся кысок по максимуму.
В прошлом месяце прошел, на удивление очень отличная игра
Да это все потому что наитупейший маркетинг компании майкрософт просто не позволил нормально узнать миру об этой игре.
И она стала нишевой из-за этого.
Хотя она прям крутая. Задумка, геймплей, оптимизация. Игра развлекает. Это годный готовый с релиза продукт. Не растянутый и не короткий. В нем все как надо.
И меня капитально удивил тот факт, что после выхода фил спенсер такой: "ну х**во продались вы, студию мы закрываем. Франшизу забираем в свои права."
Ладно хоть отбадаться получилось от этого конченного человека и не менее конченный конторы.