KRAFTON официально стала издателем Hi-Fi RUSH - игра готовится к обновлениям

Права на издательство ритм-экшен Hi-Fi RUSH официально перешли от Bethesda Softworks к компании KRAFTON. Напомним, с августа 2024 года KRAFTON владеет Tango Gameworks и интеллектуальной собственностью Hi-Fi RUSH, поэтому обновление издателя стало логичным шагом.
В ближайшее время цифровые магазины начнут менять данные об издателе, а внутри игры соответствующие элементы будут обновлены специальным патчем. Его выход запланирован на 4 декабря.
Hi-Fi RUSH останется доступной на всех текущих платформах: PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store).
Передача прав, по словам компании, позволит лучше координировать дальнейшее развитие бренда и поддержку проекта.
Плохие новости наверное... Это означает что Hi-Fi Rush 2 уже не выйдет
Наоборот, это значит что крафтон выкупила франшизу и студию, и явно сделала это не просто так.
эмм.. Ура? да? давайте наверное похлопаем?