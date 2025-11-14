KRAFTON официально стала издателем Hi-Fi RUSH - игра готовится к обновлениям

Права на издательство ритм-экшен Hi-Fi RUSH официально перешли от Bethesda Softworks к компании KRAFTON. Напомним, с августа 2024 года KRAFTON владеет Tango Gameworks и интеллектуальной собственностью Hi-Fi RUSH, поэтому обновление издателя стало логичным шагом.

В ближайшее время цифровые магазины начнут менять данные об издателе, а внутри игры соответствующие элементы будут обновлены специальным патчем. Его выход запланирован на 4 декабря.

Hi-Fi RUSH останется доступной на всех текущих платформах: PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store).

Передача прав, по словам компании, позволит лучше координировать дальнейшее развитие бренда и поддержку проекта.