Krafton выпустила своё первое обновление для Hi-Fi RUSH и удалила защиту Denuvo

Сегодня компания Krafton, как и планировалось, выпустила своё первое (и десятое в целом) обновление для Hi-Fi RUSH.
Как и предполагалось, корейский издатель решил не продлевать защиту Denuvo. После нового обновления размер exe-файла игры уменьшился на внушительные 317 МБ. Игра оставалась не взломанной больше двух лет.
Hi-Fi RUSH была создана студией Tango Gameworks и компанией Microsoft. В этом году издатель неожиданно решил закрыть студию, однако права на франшизу и студию выкупила Krafton.
мое почтение уважаемому издателю))
Достижение, что есть ещё издательства с разумом.
В Stellar Blade бы еще удалили защиту а издатель shift up по сути тоже корейский 😊
Хорошей игре - отсутствие Денуво 🍻