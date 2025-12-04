Krafton выпустила своё первое обновление для Hi-Fi RUSH и удалила защиту Denuvo

Сегодня компания Krafton, как и планировалось, выпустила своё первое (и десятое в целом) обновление для Hi-Fi RUSH.

Как и предполагалось, корейский издатель решил не продлевать защиту Denuvo. После нового обновления размер exe-файла игры уменьшился на внушительные 317 МБ. Игра оставалась не взломанной больше двух лет.

Hi-Fi RUSH была создана студией Tango Gameworks и компанией Microsoft. В этом году издатель неожиданно решил закрыть студию, однако права на франшизу и студию выкупила Krafton.