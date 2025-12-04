ЧАТ ИГРЫ
Hi-Fi RUSH 25.01.2023
Экшен, От третьего лица, Музыка
7.7 289 оценок

Krafton выпустила своё первое обновление для Hi-Fi RUSH и удалила защиту Denuvo

AceTheKing AceTheKing

Сегодня компания Krafton, как и планировалось, выпустила своё первое (и десятое в целом) обновление для Hi-Fi RUSH.

В декабре у Hi-Fi RUSH сменится издатель: игроки считают, что есть хорошие шансы на удаление Denuvo из игры

Как и предполагалось, корейский издатель решил не продлевать защиту Denuvo. После нового обновления размер exe-файла игры уменьшился на внушительные 317 МБ. Игра оставалась не взломанной больше двух лет.

Hi-Fi RUSH была создана студией Tango Gameworks и компанией Microsoft. В этом году издатель неожиданно решил закрыть студию, однако права на франшизу и студию выкупила Krafton.

21
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
нитгитлистер

мое почтение уважаемому издателю))

8
askazanov

Достижение, что есть ещё издательства с разумом.

5
Alekseiii550

В Stellar Blade бы еще удалили защиту а издатель shift up по сути тоже корейский 😊

5
Иваныч из Тулы

Хорошей игре - отсутствие Денуво 🍻

4