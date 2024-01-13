Mechanics VoiceOver объявили о завершении бета-теса локализации Hi-Fi RUSH

Студия Mechanics VoiceOver, которая занимается локализациями, объявила о завершении бета-тестирования локализации Hi-Fi RUSH. Впереди локализацию ждёт полировка, исправление ошибок и доозвучка одного из персонажей (Макаруна)
Также MVO выложили предрелизную версию озвучки Hi-Fi Rush, для получения нужно быть платным подписчиком на их Бусти и иметь статус "Механоид"
Сами Механики пишут:
Точных сроков выпуска именно релизной версии для всех мы называть пока не будем. Также напоминаем, что как только локализация будет полностью отполирована, она будет распространяться бесплатно для всех в нашей группе и на других ресурсах. А пока же вы можете насладиться нашими трудами вне очереди и уже глянуть, как изменилась игра с русской озвучкой, чем очень поддержите нас!
ждем ждем ребят, пере пройду с русс озвучкой
трешня межгалактическая