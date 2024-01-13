Mechanics VoiceOver объявили о завершении бета-теса локализации Hi-Fi RUSH

Ритм-экшен от создателей The Evil Within и GhostWire: Tokyo.

Возьмите на себя роль начинающей рок-звезды по имени Чай и бросьте вызов злобной мегакорпорации.

Нашему герою по ошибке припаяли плеер к сердцу во время одного эксперимента. Из-за этого Чай был признан бракованным образцом и теперь вынужден сражаться за свободу в красочном мире, где всё подчиняется музыкальному ритму.