Mechanics VoiceOver опубликовала первый дневник русской озвучки Hi-Fi RUSH ©

Студия локализации Mechanics VoiceOver, которая работает над озвучкой Hi-Fi RUSH, опубликовала первое видео, демонстрирующее как продвигается процесс. В кадре появляются Инна Королёва, озвучивающая Рэкку и Андрей Маслов, озвучивающий Дзандзо.

Команда также сообщила, "следующее видео по данному проекту будет с демонстрацией геймплея, а кто там будет продемонстрирован - увидите сами".

Стоит напомнить, что в конце марта команда Mechanics VoiceOver начала сбор средств на озвучку Hi-Fi RUSH и уже в 20-х числа апреля отчиталась, что нужная сумма собрана.