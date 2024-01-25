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Hi-Fi RUSH 25.01.2023
Экшен, От третьего лица, Музыка
7.5 197 оценок

Mechanics VoiceOver выпустили локализацию Hi-Fi RUSH

Алекс470
Новости

Спустя год ожидания, прямо к годовщине выхода игры, MVO выпустили долгожданную озвучку нашумевшего хита Hi-Fu RUSH. Теперь можно не отвлекаться на субтитры и полноценно влиться в ритм игры всем тем, кто пропустил проект или перепройти его по новой

Механики пишут:

Ровно год назад в этот день вышла игра, о которой никто не знал до ее релиза. Разработчики и издатели молчали и не делали ничего в плане рекламной кампании. Некоторые игрожуры даже удивлялись, как такой проект удалось скрыть от аудитории и любителей сливов. Но наступило 25 января - и свет увидел Hi-Fi RUSH! Динамичный слэшер с крутым саунд- и игровым дизайном! Игра даже была номинантом на несколько премий The Game Awards 2023 (Лучший арт-дизайн, лучший саундтрек и музыка, лучший экшен, премия за инновации в области доступности для людей с ограниченными возможностями) и стала победителем в номинации "Лучший дизайн звука". Чем не повод познакомиться с игрой тем, кто о ней не слышал! Более того в честь такого события команда R. G. MVO рада представить вам локализацию Hi-Fi RUSH на великий и могучий! Качайте, жгите и бейте в ритм!
34
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
AleXraceSiM

Игра же ещё не взломана?

5
6363

Game pass в помощь, нет не взломана.

0
otmorozzzov

Ооооо только не давно вспоминал что надо поиграть. Но тут теперь будет совсем грех не поиграть

4
I love my computer
как такой проект удалось скрыть от любителей сливов

Да камон, если сама контора не сливает инфу, то фиг кто что нароет. Ну, разве что взлом, но это прям единичные случаи, когда целенаправленно ищут что-то конкретное/крупное.

4
GoliafJx

Голос у ГГ будто молодой Филимонов=)

4
Exies27

Хорошая локализация. Можно ещё раз перепройти.

4
Mad_cloud

Прекрасные новости

2
Zlobin_Evgeny

отлично можно будет на свиче пройти еще раз с озвучкой

1
aptem4ka

очень рад и надеюсь на гейм пасс встанет.
Но статья написана великолепно без единой ссылки. Надо гайд или сама озвучка - ищи сам, как говорится

1
Юрвагне

а локализации GTA VC всё ещё нет

0
Алекс470

От Механиков и не будет, она делается Геймс Войс

3
Юрвагне Алекс470

это те же самые человеки)

-3
Алекс470 Юрвагне

нет, далеко не те-же самые

0
6363

Дождались! Пора брать Game Pass!

0
Janekste

На великом и могучем русском языке игра звучит просто прекрасно! После такого качественного русского звука возвращаться к убогому английскому в здравом уме уже не захочешь.

0
vertehwost

качество как с СТС из 2000х. хорошо это или плохо

0