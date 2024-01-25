Mechanics VoiceOver выпустили локализацию Hi-Fi RUSH

Спустя год ожидания, прямо к годовщине выхода игры, MVO выпустили долгожданную озвучку нашумевшего хита Hi-Fu RUSH. Теперь можно не отвлекаться на субтитры и полноценно влиться в ритм игры всем тем, кто пропустил проект или перепройти его по новой
Механики пишут:
Ровно год назад в этот день вышла игра, о которой никто не знал до ее релиза. Разработчики и издатели молчали и не делали ничего в плане рекламной кампании. Некоторые игрожуры даже удивлялись, как такой проект удалось скрыть от аудитории и любителей сливов. Но наступило 25 января - и свет увидел Hi-Fi RUSH! Динамичный слэшер с крутым саунд- и игровым дизайном! Игра даже была номинантом на несколько премий The Game Awards 2023 (Лучший арт-дизайн, лучший саундтрек и музыка, лучший экшен, премия за инновации в области доступности для людей с ограниченными возможностями) и стала победителем в номинации "Лучший дизайн звука". Чем не повод познакомиться с игрой тем, кто о ней не слышал! Более того в честь такого события команда R. G. MVO рада представить вам локализацию Hi-Fi RUSH на великий и могучий! Качайте, жгите и бейте в ритм!
Игра же ещё не взломана?
Game pass в помощь, нет не взломана.
Ооооо только не давно вспоминал что надо поиграть. Но тут теперь будет совсем грех не поиграть
Да камон, если сама контора не сливает инфу, то фиг кто что нароет. Ну, разве что взлом, но это прям единичные случаи, когда целенаправленно ищут что-то конкретное/крупное.
Голос у ГГ будто молодой Филимонов=)
Хорошая локализация. Можно ещё раз перепройти.
Прекрасные новости
отлично можно будет на свиче пройти еще раз с озвучкой
очень рад и надеюсь на гейм пасс встанет.
Но статья написана великолепно без единой ссылки. Надо гайд или сама озвучка - ищи сам, как говорится
а локализации GTA VC всё ещё нет
От Механиков и не будет, она делается Геймс Войс
это те же самые человеки)
нет, далеко не те-же самые
Дождались! Пора брать Game Pass!
На великом и могучем русском языке игра звучит просто прекрасно! После такого качественного русского звука возвращаться к убогому английскому в здравом уме уже не захочешь.
качество как с СТС из 2000х. хорошо это или плохо