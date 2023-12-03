Microsoft предложит в Game Pass больше разнообразных игр, таких как Hi-Fi Rush и Pentiment

Xbox Game Pass оказался очень полезным для Microsoft. Он близок к достижению 30 миллионов подписчиков всего за шесть лет и позволил игрокам наслаждаться такими играми, как Hi-Fi Rush и Pentiment, без дополнительной платы.

Сервис подписки был полезен не только для Xbox и фанатов, но и для студий, так как экспериментальные игры стали доступными для разработчиков. С Game Pass у студий появились огромные бюджеты и миллионы зрителей, что стало золотой жилой для амбициозных команд.

Фил Спенсер не хочет менять этот подход и недавно намекнул, что после недавних успехов будет больше игр, подобных Hi-Fi Rush и Pentiment.

Во время недавнего интервью Windows Central Фил Спенсер подробно рассказал о финансовой модели Game Pass и обсудил план Microsoft по выпуску игр от внутренних студий в 2024 году.

Говоря о возможностях, которые открывает этот сервис подписки, глава Xbox объяснил, что Game Pass позволяет студиям следовать своей страсти и исследовать различные жанры. Далее он сказал:

Если вы посмотрите на такие вещи, как Pentiment, Hi-Fi Rush, и игры вроде Grounded, то все они принесли нам настоящий успех

Он отметил, что Game Pass - это платформа, на которой есть все типы игр, от самых крупных релизов до игр от нишевых инди-разработчиков, даже если игра последних может быть не той, в которую игроки изначально собираются играть.

Раз уж такой подход сработал так хорошо, Фил Спенсер надеется продолжить изучение подобных малых и средних проектов. В частности, Hi-Fi Rush является яркой звездой Game Pass в 2023 году, так что фанаты должны быть готовы к играм, которые черпают вдохновение из таких релизов.

Не так давно Bethesda Softworks поделилась похожими мыслями, подтвердив, что успех Hi-Fi Rush позволит их команде попробовать новые и разные жанры, поскольку многим новым игрокам понравился этот ритм-битэмап.

А по мнению Джоша Сойера, небольшие игры, по типу Pentiment, полезны для команд из AAA-студий и 'напрямую способствовали' созданию The Outer Worlds 2

Поэтому такие игры будут иметь решающее значение для платформы в будущем. Фил Спенсер уже знает об этом балансе и надеется и дальше идти на больший риск.