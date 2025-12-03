Музыкальный экшен Hi-Fi Rush стал доступен для покупки российским геймерам в Steam

Российские игроки теперь могут официально приобрести музыкальный экшен Hi-Fi Rush в Steam. Издатель Krafton завершил передачу прав от Bethesda Softworks, что открыло доступ к покупке для российского сегмента платформы. Базовая цена без скидок составляет 1199 рублей.

Hi-Fi Rush стала последним проектом японской студии Tango Gameworks, выпущенным под эгидой Bethesda. После приобретения студии компанией Krafton игра получила нового официального издателя. Теперь южнокорейская компания отвечает за техническую поддержку и сервисы проекта: идёт процесс миграции, в ходе которого устраняются связи с клиентом Bethesda.net, что позволит полностью адаптировать игру под новые условия.

Hi-Fi Rush вышла в 2023 году и быстро завоевала внимание благодаря необычному сочетанию музыкального экшена и стильной визуальной подачи. В центре сюжета — начинающая рок-звезда Чай и его команда, которые бросают вызов бездушной мегакорпорации и её незаконным экспериментам. Игрокам предстоит сражаться под ритм музыки, используя динамичные боевые механики и уникальные способности персонажей.