"Недостаточно?": Создатель Hi-Fi Rush показал награды, которые заслужила игра, в ответ на заявление главы Xbox

На фоне закрытия студии один из разработчиков Tango Gameworks задался вопросом, не являются ли многочисленные награды Hi-Fi Rush недостаточными для руководства Xbox.

Руководитель игрового проекта Tango Gameworks Казуаки Эгасира (Kazuaki Egashira) опубликовал в Twitter/X фотографии множества полученных игрой наград, задавшись вопросом, неужели этого было недостаточно для предотвращения закрытия студии.

Это заявление прозвучало в ответ на слова главы Xbox Game Studios Мэтта Бути (Matt Booty), который, как сообщается, во время разговора с другими руководителями сказал, что компания нуждается в небольших играх, которые обеспечивают ей престиж и награды.

Несомненно, команда разработчиков Tango Gameworks, получившая множество наград за свой талант и работу, испытывает чувство растерянности и разочарования. Синдзи Миками, который недавно расстался со студией, также выразил свою печаль по поводу ее закрытия.

Аарон Гринберг, вице-президент Microsoft по маркетингу игр для Xbox, назвал Hi-Fi Rush хитом, который стал хитом по всем ключевым показателям и ожиданиям как для производителя консолей, так и для игроков. По его словам, компания не могла быть более счастлива от того, что команда Tango Gameworks сделала с этим неожиданным релизом. Однако почти год спустя студия была закрыта вместе с Arkane Austin, Alpha Dog Studios и Roundhouse Games.