Ритм-экшен Hi-Fi RUSH привлек 3 миллиона игроков ©

Только что компания-разработчик Tango Gameworks и издатель Bethesda объявили о том, что ритм-экшен Hi-Fi Rush собрал более трех миллионов игроков по всему миру. Эта цифра не обязательно отражает продажи, поскольку игра также доступна на Game Pass. Кроме того, в базе данных Steam максимальное количество одновременных игроков в игру составило 6 000.

Главный герой по имени Чай - жертва корпоративного опыта, позволяющего ему ощущать ритм мира. Атаки врагов, сцены и все действия поддерживают ритм. Очаровательный напарник 808 помогает держать ритм, как метроном. Другие герои присоединяются к Чаю, чтобы дополнить боевую систему и создать длинные и яркие маневры.

Hi-Fi Rush доступна на Xbox One, Xbox Series X|S, Game Pass и на ПК через Steam.