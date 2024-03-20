Ритм-экшен Hi-Fi Rush сравнили на разных платформах

В связи с дебютом Hi-Fi Rush на PS5 пользователь ElAnalistaDeBits сняла новое видео, в котором сравнивает эту версию с версиями для ПК и Xbox Series X|S, уже доступными на рынке.

С точки зрения разрешения и частоты кадров PS5 и Xbox Series X|S практически равны, обе предлагают 4K и стабильные 60 fps. На Xbox Series X|S разрешение падает до 1440p, а на ПК все зависит от аппаратного обеспечения и настроек, выбранных игроком, хотя стоит отметить, что во время заставок даже эта версия залочена на 60 fps.

Визуально консольные версии очень похожи друг на друга, однако ElAnalistaDeBits отмечает, что в версии для PS5 качество теней немного выше, чем на Xbox Series X, а время загрузки быстрее, хотя оно очень быстрое на обеих платформах.

Небольшие различия, которые не меняют общего мнения. На самом деле, подводя итоги, техноэнтузиаст говорит, что все версии Hi-Fi Rush недоработаны и оптимизированы.

Hi-Fi Rush доступна на PS5 со вчерашнего дня, в то время как версии для ПК и Xbox продаются с прошлого года, а также включены в каталог PC и Xbox Game Pass.