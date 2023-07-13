Ритм-экшен Hi-Fi Rush стал лучшей оригинальной игрой по версии разработчиков ©

В начале этого года неожиданно вышел главный хит студии Tango Gameworks — Hi-Fi Rush. Разработчики, которые ранее отвечали за создание хоррора The Evil Within и мистической GhostWire: Tokyo, смогли подарить игрокам крайне увлекательный ритм-экшен. Hi-Fi Rush с самого релиза получает восторженные отзывы пользователей и критиков, но сегодня значимость проекта была отмечена разработчиками игровой индустрии в рамках церемонии Develop:Star Awards 2023.

Церемония награждения лучших игр Develop:Star Awards 2023 была проведена в рамках конференции Develop:Brighton, куда были приглашены разработчики из самых разных студий. Создатели игры с помощью голосования определили лучшие вышедшие игры, где особо была отмечена Hi-Fi Rush. Экшен от Tango Gameworks завоевал звание "Лучшей оригинальной игры".

Наряду с Hi-Fi Rush были также отмечены God of War Ragnarok, Vampire Survivors и другие игры, которые одержали победу в других номинациях.

Победители Develop:Star Awards 2023