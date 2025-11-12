Саундтрек Hi-Fi Rush исчез со стримингов, а игра пропала из сторонних магазинов - разработчик призвал "не паниковать"

Игроки заметили, что в последние дни ритм-экшен Hi-Fi Rush оказался в центре неожиданной путаницы. Официальный саундтрек внезапно исчез с музыкальных площадок, а сама игра пропала из сторонних PC-магазинов вроде Green Man Gaming и Humble Store. Однако, по словам режиссёра проекта Джона Йоханаса, ситуация не связана с проблемами игры — речь идёт лишь о технических и юредических нюансах перехода издателя.

Это, вероятно, связано с переходом прав между издателями. Саундтрек скоро вернётся на сервисы, просто пока не знаю точно когда. Не паникуйте.

— заявил Йоханас в соцсетях.

Напомним, после закрытия студии Tango Gameworks компанией Microsoft в 2024 году, права на Hi-Fi Rush перешли к южнокорейскому издателю Krafton, известному по PUBG. Теперь, спустя год, переход издательских полномочий завершается, что и стало причиной временного исчезновения игры из ряда цифровых площадок.

Несмотря на волнения фанатов, Hi-Fi Rush по-прежнему доступна в магазинах Steam, PlayStation и Xbox. Разработчики уверяют, что это лишь организационная задержка, а не сигнал о проблемах с проектом или его будущим.