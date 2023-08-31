Успех Hi-Fi Rush вдохновил Bethesda на новые риски в будущем ©

Bethesda Softworks - один из крупнейших издателей в индустрии. В начале этого года она уже выпустила игру Hi-Fi Rush и, как ожидается, изменит жанр ролевых игр, выпустив Starfield.

Несмотря на то, что игра Hi-Fi Rush отклоняется от традиционных релизов издательства, Bethesda Softworks, похоже, довольна игрой. Tango Gameworks, обычно известная играми в жанре хорроров, в этом году удивила всех ярким ритм-экшеном.

Пит Хайнс недавно признал, что многим игрокам нравятся такие игры, как Hi-Fi Rush. Благодаря ее успеху они стали более открытыми к новым и уникальным играм.

Рисковать и поддерживать разработчиков, которые хотят сделать что-то новое, - это всегда хорошо

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях с разработчиками, Пит Хайнс подчеркнул готовность сотрудничать с ними и идти на риск, даже если это означает попробовать что-то новое для этих студий.

Пита Хайнса также попросили прокомментировать будущие сюрпризы вроде Hi-Fi Rush, но он не стал раскрывать подробности.