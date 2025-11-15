В декабре у Hi-Fi RUSH сменится издатель: игроки считают, что есть хорошие шансы на удаление Denuvo из игры

Вчера Krafton сообщила о том, что она станет официальным издателем Hi-Fi RUSH - 4 декабря игра получит новое обновление на всех платформах:

Пользователи считают, что имеются неплохие шансы на то, что новый издатель уберет защиту Denuvo из игры:

Договор с Denuvo заключал предыдущий издатель игры - Bethesda, поэтому Krafton, вероятно, придётся перезаключать договор с австрийской компанией, если издатель все-таки решит оставить защиту.

В январе 2026 года игре исполнится уже три года - продление защиты спустя столько времени вряд ли даст какой-либо положительный финансовый эффект.

Ранее Krafton уже удаляла Denuvo из своих игр (The Callisto Protocol), а в inZOI отказалась от использования защиты после критики игроков. Большинство игр издателя и вовсе выходит без какой-либо защиты.

Так или иначе, остаётся лишь ждать 4 декабря, когда выйдет новое обновление для игры.