Hi-Fi RUSH 25.01.2023
Экшен, От третьего лица, Музыка
7.7 291 оценка

voices38 взломал Hi-Fi RUSH

AceTheKing AceTheKing

Сегодня издательство Krafton выпустило новое обновление для Hi-Fi RUSH, в котором удалила защиту Denuvo.

Krafton выпустила своё первое обновление для Hi-Fi RUSH и удалила защиту Denuvo

Как оказалось, Krafton оставило небольшой "сюрприз" для пиратов, не удалив защиту полностью, а заменив её на другое, собственное решение. voices38 сообщил о том, что ему удалось успешно взломать игру:

Подумал, что будет забавно снова взломать VMProtect + собственный DRM издателя, виртуализированный внутри VMProtect, который заменил Denuvo, в качестве небольшого сайдквеста.

Таким образом, решение от Krafton не продержалось и одного дня. Похоже, что оно не составило для взломщика особого труда. Известно, что на данный момент voices38 работает над следующим взломом Denuvo и доработкой своего инструментария для взлома более свежих игр.

J a r v i s

Так ведь...))

Barred

Икспердный взломщик)) Ломанул отсутствующую защиту.

создатель русского репа Barred

А ещё можно полностью пост прочитать

PolGhost

А какое противоречие? Что мешает УДАЛИТЬ защиту Denuvo и добавить вместо нее другую? Что собственно и было сделано

Святой Джо

А что если это такой хитрый ход. Написать, что в игре денуво, потом удалить, потома во всех новостях напишут, что игрульку взломали и все побегут качать? По сути бесплатная реклама, а так бы никто не узнал, что такая игра вообще есть.

ratte88

Ты, скорее, Хитрый Джо, но согласен, умно

Brainstoun

Легендарный взломщик получается.....

Night Driving Avenger

А слабо было устроить сайдквест "взломать Денуву"?) Какую-то залупу (я про саму защиту, не про игру) ломанул и выставил это как офигенное достижение, лол) Лучше бы Крафтон поблагодарил за удаление Денувы, а то так бы и лежал Хай Фай Раш невзломанным

ant 36436
в качестве небольшого сайдквеста.

Это читается как офигенное достижение? 🤔 А Крафтон лучше поблагодарить за возращение игры в ру регион. И стоит не дорого.

utmuk

Какой вы требовательный начальник)

Твой сосед стучит

Спасибо войсу)

LionheartedEdmund

что-то долго ломал в зеленом стиме еще нет)

Summor Ner

Благодаря геймпассу, в своё время очень даже кайфанул от Hi-Fi RUSH. Даже саунд из игры добавил в свой плэй лист. В общем, господа пираты, смело качайте и проходите всю игру залпом, точно не пожалеете.

Беккер5443

Блин хитрый жук, знает в каком моменте взломать то 😤

Cherchell

что то RUNE скромненько покуривает в сторонке