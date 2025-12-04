voices38 взломал Hi-Fi RUSH: "Подумал, что будет забавно снова взломать VMProtect"

Сегодня издательство Krafton выпустило новое обновление для Hi-Fi RUSH, в котором удалила защиту Denuvo.
Как оказалось, Krafton оставило небольшой "сюрприз" для пиратов, не удалив защиту полностью, а заменив её на другое, собственное решение. voices38 сообщил о том, что ему удалось успешно взломать игру:
Подумал, что будет забавно снова взломать VMProtect + собственный DRM издателя, виртуализированный внутри VMProtect, который заменил Denuvo, в качестве небольшого сайдквеста.
Таким образом, решение от Krafton не продержалось и одного дня. Похоже, что оно не составило для взломщика особого труда. Известно, что на данный момент voices38 работает над следующим взломом Denuvo и доработкой своего инструментария для взлома более свежих игр.
Так ведь...))
Икспердный взломщик)) Ломанул отсутствующую защиту.
А ещё можно полностью пост прочитать
А какое противоречие? Что мешает УДАЛИТЬ защиту Denuvo и добавить вместо нее другую? Что собственно и было сделано
А что если это такой хитрый ход. Написать, что в игре денуво, потом удалить, потома во всех новостях напишут, что игрульку взломали и все побегут качать? По сути бесплатная реклама, а так бы никто не узнал, что такая игра вообще есть.
Ты, скорее, Хитрый Джо, но согласен, умно
А слабо было устроить сайдквест "взломать Денуву"?) Какую-то залупу (я про саму защиту, не про игру) ломанул и выставил это как офигенное достижение, лол) Лучше бы Крафтон поблагодарил за удаление Денувы, а то так бы и лежал Хай Фай Раш невзломанным
Это читается как офигенное достижение? 🤔 А Крафтон лучше поблагодарить за возращение игры в ру регион. И стоит не дорого.
Какой вы требовательный начальник)
Легендарный взломщик получается.....
нет игра не имела защиты в момент так называемого взлома
Имела только другую.
Которую ломают за время поедания бутерброда даже начинающие мамкины кулхацкиры, так что страйк не засчитан.
Спасибо войсу)
Благодаря геймпассу, в своё время очень даже кайфанул от Hi-Fi RUSH. Даже саунд из игры добавил в свой плэй лист. В общем, господа пираты, смело качайте и проходите всю игру залпом, точно не пожалеете.
а битвы с боссами есть ?
что-то долго ломал в зеленом стиме еще нет)
Блин хитрый жук, знает в каком моменте взломать то 😤
Что за байт ? В игре убрали денуво автора новости на мыло.
Причем тут Войсер, ВМ-протект любой ломал, что скидроу, что эти , которые не давно взломали несколько симуляторов, Вм=протект, это не денуво, лол
М?)