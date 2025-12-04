ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hi-Fi RUSH 25.01.2023
Экшен, От третьего лица, Музыка
7.7 293 оценки

voices38 взломал Hi-Fi RUSH: "Подумал, что будет забавно снова взломать VMProtect"

AceTheKing AceTheKing

Сегодня издательство Krafton выпустило новое обновление для Hi-Fi RUSH, в котором удалила защиту Denuvo.

Krafton выпустила своё первое обновление для Hi-Fi RUSH и удалила защиту Denuvo

Как оказалось, Krafton оставило небольшой "сюрприз" для пиратов, не удалив защиту полностью, а заменив её на другое, собственное решение. voices38 сообщил о том, что ему удалось успешно взломать игру:

Подумал, что будет забавно снова взломать VMProtect + собственный DRM издателя, виртуализированный внутри VMProtect, который заменил Denuvo, в качестве небольшого сайдквеста.

Таким образом, решение от Krafton не продержалось и одного дня. Похоже, что оно не составило для взломщика особого труда. Известно, что на данный момент voices38 работает над следующим взломом Denuvo и доработкой своего инструментария для взлома более свежих игр.

101
44
Комментарии:  44
Ваш комментарий
J a r v i s

Так ведь...))

37
Barred

Икспердный взломщик)) Ломанул отсутствующую защиту.

44
создатель русского репа Barred

А ещё можно полностью пост прочитать

57
PolGhost

А какое противоречие? Что мешает УДАЛИТЬ защиту Denuvo и добавить вместо нее другую? Что собственно и было сделано

15
Святой Джо

А что если это такой хитрый ход. Написать, что в игре денуво, потом удалить, потома во всех новостях напишут, что игрульку взломали и все побегут качать? По сути бесплатная реклама, а так бы никто не узнал, что такая игра вообще есть.

19
ratte88

Ты, скорее, Хитрый Джо, но согласен, умно

4
Night Driving Avenger

А слабо было устроить сайдквест "взломать Денуву"?) Какую-то залупу (я про саму защиту, не про игру) ломанул и выставил это как офигенное достижение, лол) Лучше бы Крафтон поблагодарил за удаление Денувы, а то так бы и лежал Хай Фай Раш невзломанным

18
ant 36436
в качестве небольшого сайдквеста.

Это читается как офигенное достижение? 🤔 А Крафтон лучше поблагодарить за возращение игры в ру регион. И стоит не дорого.

8
utmuk

Какой вы требовательный начальник)

3
Brainstoun

Легендарный взломщик получается.....

14
Nodas

нет игра не имела защиты в момент так называемого взлома

3
Джек Хорнс Nodas

Имела только другую.

3
CounterShade Джек Хорнс

Которую ломают за время поедания бутерброда даже начинающие мамкины кулхацкиры, так что страйк не засчитан.

5
Твой сосед стучит

Спасибо войсу)

10
Summor Ner

Благодаря геймпассу, в своё время очень даже кайфанул от Hi-Fi RUSH. Даже саунд из игры добавил в свой плэй лист. В общем, господа пираты, смело качайте и проходите всю игру залпом, точно не пожалеете.

7
MNM 777

а битвы с боссами есть ?

5
LionheartedEdmund

что-то долго ломал в зеленом стиме еще нет)

6
simpleredd
6
Беккер5443

Блин хитрый жук, знает в каком моменте взломать то 😤

6
kotasha

Что за байт ? В игре убрали денуво автора новости на мыло.

6
Rebecca Allbrook

Причем тут Войсер, ВМ-протект любой ломал, что скидроу, что эти , которые не давно взломали несколько симуляторов, Вм=протект, это не денуво, лол

5
Беккер5443

М?)

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ