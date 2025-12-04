voices38 взломал Hi-Fi RUSH: "Подумал, что будет забавно снова взломать VMProtect"

Сегодня издательство Krafton выпустило новое обновление для Hi-Fi RUSH, в котором удалила защиту Denuvo.

Как оказалось, Krafton оставило небольшой "сюрприз" для пиратов, не удалив защиту полностью, а заменив её на другое, собственное решение. voices38 сообщил о том, что ему удалось успешно взломать игру:

Подумал, что будет забавно снова взломать VMProtect + собственный DRM издателя, виртуализированный внутри VMProtect, который заменил Denuvo, в качестве небольшого сайдквеста.

Таким образом, решение от Krafton не продержалось и одного дня. Похоже, что оно не составило для взломщика особого труда. Известно, что на данный момент voices38 работает над следующим взломом Denuvo и доработкой своего инструментария для взлома более свежих игр.