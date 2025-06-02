Возвращение Tango Gameworks: авторы Hi-Fi Rush запустили сайт и работают над новым экшеном

Студия Tango Gameworks, известная по Hi-Fi Rush и The Evil Within, официально заявила о возвращении. Разработчики запустили обновлённый веб-сайт с новым логотипом и открыли вакансии для работы над неанонсированным проектом в жанре экшен.

Этот шаг символизирует начало новой главы в истории студии, которая пережила закрытие в прошлом году вместе с Arkane Austin. В то время как провал Redfall объяснил судьбу Arkane, неожиданное исчезновение успешной Tango Gameworks, подарившей игрокам оригинальный Hi-Fi Rush, вызвало недоумение. Однако в августе 2024 года ситуация изменилась — студию приобрела Krafton, издатель PUBG

, вместе с правами на Hi-Fi Rush. Новый сайт Tango подчёркивает амбиции команды, называя её «творческой мастерской». Хотя подробности нового проекта держатся в секрете, открытые вакансии и жанровая направленность указывают на развитие идей, заложенных в Hi-Fi Rush. При этом такие франшизы, как The Evil Within и Ghostwire Tokyo, остались у Microsoft, и их будущее остаётся туманным.

Тем не менее, перезапуск Tango Gameworks — это обнадёживающий сигнал для фанатов ярких и необычных экшенов.