Создайте свой собственный оазис на небе - анонсирована новая игра про создание уютных мест на крышах - High Above

Спокойная игра-билдер про крыши была представлена на Future Games Show Live на GDC вместе с новым трейлером-анонсом.

Анонсированная сегодня во время Future Games Show Live с GDC, High Above — это уютная игра о создании пространств на крышах, в которой вы строите убежище своей мечты над облаками. Разрабатываемая российским разработчиком Александром из DVision Games и издаваемая UNIKAT Label — командой, стоящей за POOLS и Dystopika — игра предлагает игрокам создавать свои собственные уютные убежища высоко над миром.

Во время шоу был показан трейлер, который дает первый взгляд на безмятежную атмосферу в High Above. Трейлер демонстрирует расслабляющую механику строительства, разнообразные темы/окружения и анимированные детали, которые оживляют каждую постройку.

High Above позволяет игрокам проектировать и расширять убежища на крыше без какого-либо давления — только чистая творческая свобода. Будь то залитый солнцем средиземноморский балкон, элегантная современная терраса или забытое постапокалиптическое убежище, каждая крыша — это личный уголок, вдали от шума и хаоса, что внизу. И пока вы строите и украшаете свое место, наблюдайте, как течет жизнь — слышны звуки улиц, кошка греется на солнце, птицы приземляются, чтобы отдохнуть.

High Above выйдет в Steam в 2025 году, но игроки могут добавить игру в список желаемого прямо сейчас и оставаться в курсе ее разработки. В игре будет русский язык.