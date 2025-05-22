Бывший аниматор DOOM, Крис Кантеро, выпустит скоростной FPS рогалик - High Fructose

Нам предлагаю во всю свою силушку нашинковать волны фруктов-мутантов на мелкие кусочки.

В этом проекте игроки примеряют роль лиса-ниндзи, вынужденного противостоять ордам оживших фруктов — от кислых лимонов до взрывных ананасов. Rаждый удар клинком сопровождается сбором ингредиентов для импровизированных «кулинарных» комбо. Геймплей построен на скорости: замедление времени, воздушные атаки и автоматическая стрельба. Противники не стоят на месте — фрукты мутируют, обзаводятся элементальными атаками, а элитные версии и вовсе требуют тактического подхода.

Хотите превратить поле боя в гигантский блендер? Создайте рецепт из подручных компонентов и наблюдайте, как враги взлетают в воздух в виде фруктового смузи. Демоверсия уже доступна в рамках Steam Next Fest, но торопиться не стоит — полноценный релиз запланирован только на будущий год. После выхода High Fructose появится на Xbox.