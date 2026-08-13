Анонсирован комедийный шутер High On Life VR

Студии Flat2VR Studios и Squanch Games официально представили High On Life VR - полноценную адаптацию комедийного фантастического боевика 2022 года для шлемов виртуальной реальности. Проект создается с прицелом на релиз в 2027 году на платформах Meta Quest, PlayStation VR2 и в SteamVR.

Разработчики посвятили последний год масштабной переработке механик оригинальной игры под особенности управления движениями. Изменения затронули не только систему прицеливания, но и поведение каждого живого оружия. Гатлианцы получили уникальные механики ручной перезарядки и тактильного взаимодействия. На текущем этапе авторы полностью адаптировали Кенни, Свизи и Гаса, а сейчас занимаются интеграцией Твари и холодного оружия по имени Найфи.

Как отметила геймдиректор проекта Эмили О'Нил, команда стремится передать физическое ощущение живых существ в руках игрока без потери динамики и плавности оригинальных перестрелок. По ее словам, шутер уже запускается на шлемах Quest и приносит массу веселья, однако впереди еще остается огромный объем работы по прототипированию, тестированию и полировке всех взаимодействий с персонажами в городе Блим-Сити и торговцами в магазинах.

В сервисе Steam уже появилась официальная страница тайтла с подробными системными требованиями, которые оказались весьма скромными для современного VR-сегмента. Для запуска на ПК игрокам потребуется процессор уровня Intel Core i5-4590 или AMD Ryzen 5 1500X, всего 5 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 480. В рекомендуемых требованиях значатся NVIDIA GeForce RTX 2070 и AMD Radeon RX 5700 XT.

При этом страница проекта в цифровом магазине раскрыла и спорные нюансы будущего релиза. Разработчики сразу предупредили о полном отсутствии поддержки контроллеров HTC Vive, а в графе локализации значится только английский язык без субтитров и интерфейса на русском.