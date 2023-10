Для юмористического шутера High On Life вышло дополнение с разговорчивыми ножами ©

Разработчики из студии Squanch Games наконец-то расширили сюрреалистический научно-фантастический мир High On Life. Раньше в шутере были только болтливые пушки с готовыми панчлайнами, а теперь там можно найти ножи с еще более безумным характером. Они появились в игре благодаря сюжетному дополнению High On Knife, которое уже доступно на всех платформах.

Дополнение оценивается авторами юмористического шутера всего в 550 рублей. За эту цену оно предлагает игрокам прямое продолжение оригинальной истории High On Life. Главных героев ждут новые отвязные приключения по планетам в поисках посылки для Найфи — говорящего ножа.

Дополнение High On Life: High On Knife доступно для игры на ПК через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. Также оно вышло на консолях Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 и PlayStation 5.