Дополнение High on Knife для юмористического шутера High on Life появится в начале октября ©

Squanch Game объявила дату релиза и выпустила новый трейлер дополнения под названием High on Knife для юмористического шутера High on Life. Расширение выйдет 3 октября 2023 года и будет доступно на Xbox Series X|S, Xbox One и ПК. Игроки также могут насладиться расширением на Xbox Game Pass.

Расширение призвано продолжить историю комедии ужасов в другом направлении: разработчики добавляют игрокам «кровожадное» оружие ближнего боя под названием «Нож». В игре также появится совершенно новый персонаж, который будет полезным оружием, во многом похожим на другое оружие, представленное в базовой игре.

High on Life стала популярной благодаря говорящему оружию, озвученному известными актерами из вселенной Рика и Морти. При этом в DLC High on Knife также появится совершенно новый персонаж по имени Нож, которого озвучит известный художник по озвучке Майкл Кьюсак. Эта кровожадное говорящее оружие станет новым и уникальным дополнением к арсеналу игрока, которое можно использовать для уничтожения новых и старых врагов во время прохождения High on Knife. Помимо Ножа, расширение DLC также представит в игре новый говорящий пистолет — Харпер. Этого персонажа озвучит Сара Шерман, известная по таким шоу, как Saturday Night Live.

Поклонников ждет кровавое и жестокое приключение с элементами черной комедии, представленное в дополнении High on Knife. Поскольку в базовой игре уже заложен довольно уникальный способ повествования, можно ожидать огромного количества развлечений благодаря говорящим пушкам, забавным персонажам и выдающемуся дизайну мира.