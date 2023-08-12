High on Life - Разрешение на PS5 намного выше, чем на Xbox Series X, но страдает производительность ©

High on Life была выпущена в прошлом году как эксклюзив для консоли Xbox, но недавно популярный комедийный шутер появился и на PlayStation. Итак, как соотносятся версии PS5 и Xbox Series X/S? Технические специалисты из Digital Foundry попробовали обе версии, и, что удивительно, разница больше, чем вы думаете, поскольку версия для PS5 предлагает значительно большее количество пикселей.

Версии High on Life для PS5 и Xbox Series X предлагают два визуальных режима — «Производительность» (работает со скоростью 60 кадров в секунду) и «Качество» (30 кадров в секунду), но способ их представления совершенно другой. Похоже, что PS5 фокусируется на чистом количестве пикселей: режим качества предлагает полное 4K, а режим производительности — около 1800p. Между тем, на Xbox Series X режимы «Качество» и «Производительность» работают с разрешением 1440p, при этом основное различие между ними заключается в визуальных прибамбасах (например, в режиме «Качество» лучше освещение и окклюзия окружающей среды). То же самое можно сказать и о Xbox Series S, за исключением двух режимов: 1080p, а не 1440p. PS5, с другой стороны, не имеет этих заметных различий в визуальном качестве между режимами и, похоже, имеет некоторые проблемы с анимацией, которые когда-то присутствовали в версии для Xbox, но позже были устранены с помощью патчей. PS5 также работает не так хорошо, как могла бы: режим «Производительности» иногда падает до середины диапазона 40 кадров в секунду (режим «Качество» поддерживает стабильные 30 кадров в секунду). Для сравнения, Xbox Series X/S безупречна в обоих режимах.

Таким образом, кажется, что версия High on Life для PS5 менее продуманно оптимизирована, чем версии Xbox Series X/S, но с другой стороны, вы получаете значительно более четкое изображение. В целом кажется, что версия для Xbox — более совершенный продукт, но вам решать, что для вас важнее.

High on Life уже доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5.