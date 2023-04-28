High On Life 13.12.2022
8.1 255 оценок

"Мы не хотели платить Kotaku за участие в ролике": Авторы High On Life показали забавный хвалебный трейлер

©
butcher69
Новости

Студии Squanch Games выпустила хвалебный трейлер для High On Life. Но это не совсем типичный рекламный ролик, так как авторы включили не только положительные отзывы, но и отрицательную рецензию. А еще не забыли пройтись по "любимой" редакции Kotaku: "Отзыв Kotaku недоступен, потому что мы не хотели платить им за участие в ролике".

High On Life это комедийный шутер от соавтора "Рика и Морти". По сюжету игры, главный герой использует чрезмерно разговорчивое оружие для того, чтобы не позволить инопланетному картелю использовать людей в качестве наркотика. Релиз состоялся еще 13 декабря 2022 года.

High On Life доступна исключительно на ПК и Xbox Series X|S, а также в каталоге PC и Xbox Game Pass.

Трейлеры
5
3
Последние посты по игре High On Life
High on Life насчитывает 7,5 миллионов уникальных игроков
High on Life насчитывает 7,5 миллионов уникальных игроков
Авторы High On Life тизерят новый контент High on Knife
Авторы High On Life тизерят новый контент High on Knife
Юмористический шутер High On Life получил крупное обновление с поддержкой AMD FSR 2.0 и DLSS
Юмористический шутер High On Life получил крупное обновление с поддержкой AMD FSR 2.0 и DLSS
Комментарии: 3
Ваш комментарий
valentin31212

Эх знали бы авторы котаку что название и содержание их журнала лучше всего передано на казахском языке)

0
морковняк

))

0
SoRaS3
0