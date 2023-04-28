"Мы не хотели платить Kotaku за участие в ролике": Авторы High On Life показали забавный хвалебный трейлер ©

Студии Squanch Games выпустила хвалебный трейлер для High On Life. Но это не совсем типичный рекламный ролик, так как авторы включили не только положительные отзывы, но и отрицательную рецензию. А еще не забыли пройтись по "любимой" редакции Kotaku: "Отзыв Kotaku недоступен, потому что мы не хотели платить им за участие в ролике".

High On Life это комедийный шутер от соавтора "Рика и Морти". По сюжету игры, главный герой использует чрезмерно разговорчивое оружие для того, чтобы не позволить инопланетному картелю использовать людей в качестве наркотика. Релиз состоялся еще 13 декабря 2022 года.

High On Life доступна исключительно на ПК и Xbox Series X|S, а также в каталоге PC и Xbox Game Pass.