По словам создателей, Дэнни ДеВито был первоначальным выбором на роль Джина в High on Life ©

В интервью IGN компания Squanch Games, создатели игры High on Life и ее недавно анонсированного DLC High on Knife, раскрыла некоторую закулисную информацию. Оказывается, известный актер Дэнни ДеВито первоначально был приглашен озвучить персонажа Джина Зарутиана в High on Life.

Мейр, один из членов Squanch Games, вспомнил о своем "белом ките". Затем он признался, что, несмотря на первоначальные планы, сейчас он не может представить себе никого другого, кроме Дэвида Хермана, озвучивающего Джина.

Тем не менее, желание привлечь ДеВито к своему проекту не угасло окончательно: "Возможно, мы еще раз пригласим Дэнни ДеВито" для чего-нибудь другого.

Джин Зарутиан - важная фигура в High on Life, он выступает в роли наставника и куратора главного героя. Когда-то он был известным охотником за головами, что придает глубину его характеру.

Вселенная игры High on Life продолжит расширяться в предстоящем DLC High on Knife, действие которого происходит через два года после завершения оригинальной игры.