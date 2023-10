В дополнении к High on Life посмеялись над головоломками из God of War ©

Недавно состоялся релиз High on Knife, DLC для юмористического шутера High on Life. Как и в базовой игре, в этом дополнении высмеиваются различные медиа-продукты, и одной из мишеней стала God of War Ragnarok от Santa Monica.

На момент выхода God of War Ragnarok многие игроки утверждали, что спутники выдают слишком много информации о решении головоломок, и в High on Life решили посмеяться над этим. В одной из сцен High on Knife ИИ костюма быстро дает решение головоломки, объясняя это "маленькой подсказкой в стиле God of War" и даже называя себя Атреем.

Привет, это Suit-O. Сейчас я дам вам небольшую подсказку в стиле God of War, из которой вы сразу поймете суть головоломки. Давай, стреляй в паразитов в Toxxo, и тогда у тебя появится жизнь, чтобы исцелиться. Что ты думаешь по этому поводу? Атрей уходит. Я просто шучу. Хахаха!

В прошлом сам Дэвид Джаффе, создатель франшизы God of War, критиковал головоломки Ragnarok. По мнению Джаффе, "они зашли слишком далеко", настойчиво подсказывая игроку, что он должен делать.