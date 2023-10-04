В дополнении к High on Life посмеялись над головоломками из God of War

Недавно состоялся релиз High on Knife, DLC для юмористического шутера High on Life. Как и в базовой игре, в этом дополнении высмеиваются различные медиа-продукты, и одной из мишеней стала God of War Ragnarok от Santa Monica.
На момент выхода God of War Ragnarok многие игроки утверждали, что спутники выдают слишком много информации о решении головоломок, и в High on Life решили посмеяться над этим. В одной из сцен High on Knife ИИ костюма быстро дает решение головоломки, объясняя это "маленькой подсказкой в стиле God of War" и даже называя себя Атреем.
Привет, это Suit-O. Сейчас я дам вам небольшую подсказку в стиле God of War, из которой вы сразу поймете суть головоломки. Давай, стреляй в паразитов в Toxxo, и тогда у тебя появится жизнь, чтобы исцелиться. Что ты думаешь по этому поводу? Атрей уходит. Я просто шучу. Хахаха!
В прошлом сам Дэвид Джаффе, создатель франшизы God of War, критиковал головоломки Ragnarok. По мнению Джаффе, "они зашли слишком далеко", настойчиво подсказывая игроку, что он должен делать.
Да мы таки же ёпта.
Нужен перевод русский от Сыендука)
лол это овнотрешак ваще и игрой то называться в полной мере не может так набор команд овнокода и еще там чет позволяет себе какие то смешки , просто цирк
Согласен.
корону поправь, сонибой