Версия High on Life для PS4 была замечена в базе данных PSN ©

Версия High on Life для PS4 была замечена в бэкэнде PlayStation Network, что свидетельствует о появлении шутера от первого лица от Squanch Games на платформах PlayStation, включая PS5.

Отчет поступил от известного журнала Gematsu, который нашел версию High on Life для PS4 через OrbisPatches. Карточка, относящаяся к игре, кажется, была создана 17 июля 2023 года и сегодня была обновлена ​​с помощью патча 1.03.

Созданный Джастином Ройландом, одним из создателей «Рика и Морти» и «Обратной стороны Земли», и студией Squanch Games, High on Life — это юмористический шутер от первого лица, в котором мы сыграем роль героя воскресного дня, который решил стать космическим охотником за головами, чтобы уничтожить инопланетный наркокартель, который придумал использовать людей в качестве специального ингредиента для изготовления наркотиков.

Игра вышла на Xbox Series X|S, Xbox One и ПК 13 декабря прошлого года, также была включена в каталог Game Pass и получила признание игроков. Осенью выйдет расширение «High on Knife», и на данный момент можно предположить, что версии High on Life для PS5 и PS4 появятся вместе с выпуском DLC или, может быть, даже раньше.