Еще больше безумия уже этой зимой: официально представлен сиквел High on Life

Во время шоу Xbox Games Showcase студия Squanch Games официально анонсировала High on Life 2 — продолжение эксцентричного шутера от первого лица, который стал хитом благодаря своему уникальному стилю и говорящему оружию.
Показанный трейлер демонстрирует новый арсенал — игроки увидят свежие экземпляры живого оружия, ранее не представленные в оригинальной игре. Судя по ролику, сиквел сохранит сумасшедший юмор и абсурдные ситуации, ставшие визитной карточкой первой части.
High on Life 2 выйдет зимой 2025 года на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. Это примечательно, учитывая, что оригинал получил смешанные отзывы: от критики в The Guardian (2/5) и PC Gamer (4/10) до положительных рецензий IGN (8/10) и Gamespot (7/10). Несмотря на полярное восприятие, игра обрела преданную аудиторию, и продолжение обещает развить удачные идеи и устранить недостатки.
Озвучка на 1 часть так и не вышла от Сыендук ((((
Да туда бы хоть текст нормальный, машинный иногда ересь полную выдает
А Джастин Ройланд сохранится?
Ещё больше несмешных "шуток"?
где продолжение Sunset Overdrive,а не эта шляпа
Снова доза кринж юмора от говорящих пушек в кислотной обертке. Весь креатив ушел в пародию на рекламу в начале, а дальше просто дорогой аддон к 1 части с визуальным шумом вместо геймплея.