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High On Life 2 Зима 2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Юмор
1 1 оценка

Еще больше безумия уже этой зимой: официально представлен сиквел High on Life

butcher69 butcher69

Во время шоу Xbox Games Showcase студия Squanch Games официально анонсировала High on Life 2 — продолжение эксцентричного шутера от первого лица, который стал хитом благодаря своему уникальному стилю и говорящему оружию.

Показанный трейлер демонстрирует новый арсенал — игроки увидят свежие экземпляры живого оружия, ранее не представленные в оригинальной игре. Судя по ролику, сиквел сохранит сумасшедший юмор и абсурдные ситуации, ставшие визитной карточкой первой части.

High on Life 2 выйдет зимой 2025 года на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. Это примечательно, учитывая, что оригинал получил смешанные отзывы: от критики в The Guardian (2/5) и PC Gamer (4/10) до положительных рецензий IGN (8/10) и Gamespot (7/10). Несмотря на полярное восприятие, игра обрела преданную аудиторию, и продолжение обещает развить удачные идеи и устранить недостатки.

9
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
BoomGoTinko

Озвучка на 1 часть так и не вышла от Сыендук ((((

1
BAZKIN

Да туда бы хоть текст нормальный, машинный иногда ересь полную выдает

Everect

А Джастин Ройланд сохранится?

shurasick876

Ещё больше несмешных "шуток"?

WerGC

где продолжение Sunset Overdrive,а не эта шляпа

Gridon

Снова доза кринж юмора от говорящих пушек в кислотной обертке. Весь креатив ушел в пародию на рекламу в начале, а дальше просто дорогой аддон к 1 части с визуальным шумом вместо геймплея.