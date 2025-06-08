Еще больше безумия уже этой зимой: официально представлен сиквел High on Life

Во время шоу Xbox Games Showcase студия Squanch Games официально анонсировала High on Life 2 — продолжение эксцентричного шутера от первого лица, который стал хитом благодаря своему уникальному стилю и говорящему оружию.

Показанный трейлер демонстрирует новый арсенал — игроки увидят свежие экземпляры живого оружия, ранее не представленные в оригинальной игре. Судя по ролику, сиквел сохранит сумасшедший юмор и абсурдные ситуации, ставшие визитной карточкой первой части.

High on Life 2 выйдет зимой 2025 года на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. Это примечательно, учитывая, что оригинал получил смешанные отзывы: от критики в The Guardian (2/5) и PC Gamer (4/10) до положительных рецензий IGN (8/10) и Gamespot (7/10). Несмотря на полярное восприятие, игра обрела преданную аудиторию, и продолжение обещает развить удачные идеи и устранить недостатки.