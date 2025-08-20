High On Life 2: галактический хаос вернётся 13 февраля 2026 года

Squanch Games объявила дату выхода High On Life 2 — сражаться с межгалактическим злом можно будет с 13 февраля 2026 на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. Игра также будет доступна в Game Pass.

Вы уже разрушили межгалактический картель и спасли человечество, но теперь прошлое возвращается: таинственная фигура назначает награду за голову вашей сестры, и беззаботная жизнь превращается в хаос. Ваша цель — остановить новый заговор и защитить любимых существ.

Игроков ждёт высокооктановый экшен с харизматичным инопланетным оружием, эксцентричными союзниками и новыми мирами галактики. Прокатитесь на скейтборде по опасным локациям, устраивайте хаос на выставках, в инопланетных зоопарках и на футуристических круизных лайнерах.

Команда странных существ и звездный актёрский состав подарят игре уникальный шарм, а миссии сражений, прыжков и разрушений обещают незабываемый космический опыт. High On Life возвращается, чтобы снова взорвать галактику и доказать: спасение человечества никогда не было таким безумным.