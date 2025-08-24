High on Life 2 позволит сыграть в более чем пять ретро-игр, включая Bible Adventures

Squanch Games продолжает удивлять: в сиквеле комедийного шутера High on Life 2 игроки смогут найти и пройти «более пяти» полноценно эмулированных классических игр. Среди них — легендарная Bible Adventures, официально лицензированная и доступная целиком.
Об этом на выставке Gamescom 2025 рассказали креативный директор студии Майки Спано и исполнительный продюсер Матти Стадиван. По их словам, команда решила пойти дальше оригинала, который запомнился встроенными полнометражными фильмами, и добавить в продолжение полноценные игровые «пасхалки».
«Да, вы сможете пройти её целиком. И это не единственная игра, которая там будет», — отметил Спано, говоря о Bible Adventures.
Во время демонстрации геймплея стало известно, что доступ к этой игре открывается в момент встречи с персонажем-сенатором Маппи Ду, которого озвучил Ричард Кайнд. После того как он уменьшится и «вторгнется» в меню игрока, у пользователей появится шанс легально сыграть в Bible Adventures — уникальная возможность для 2025 года.
Разработчики не раскрывают полный список встроенных игр, однако подтвердили, что их будет как минимум больше пяти. Кроме того, в High on Life 2 ожидаются новые фильмы категории «B+», которые также можно будет найти во время прохождения.
Релиз High on Life 2 состоится 13 февраля 2026 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, а также в подписке Game Pass.
Первая мне понравилась,а вторая может быть ещё лучше.)
1ая прикольная , но как то дальше серидины уже стало скучновато,надеюсь эта будет по интересней , разонообразней
Первая индюшачья была как я понял. Для такого проекта неплохо, хоть и местами баговано, запарено искать все сундуки, иногда настолько не очевидно что помогал ток гайд, да и его поискать пришлось, а иногда думаешь что куда то можно забраться, а там невидимая стена. В длс не мог пройти гонку потому что чекпойнт был в воздухе, а перс вообще не мог до него долететь с трамплина - тупо почему то ускорение отключалось в воздухе, из за этого дропнул. Играл чисто потому что в озвучке актёры из Рика и Морти, ну и создатели визуального стиля тоже видно, что работали над Риком и Морти. Опечалило какое либо значимое наличие наград, т.е. есть некая система внутриигровых ачивок, но они открывают только новые сообщения пользователей в вымышленном внутриигровом форуме. Я понимаю, создатели хотели, чтобы игрок погружался в лор, но читать их невероятно скучно и занимает много времени, притом они не описывают например врагов или оружие, это просто какой то трёп непонятных инопланетян, которых ты даже не встречаешь в игре как отсылку или типа, ну короче крайне скучная механика.
Я первую до конца не смог осилить.Там такой трэш начался, что пздц.😆
А когда нам ждать Coran или Tora Adventures от этих смелых приколистов?