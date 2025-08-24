High on Life 2 позволит сыграть в более чем пять ретро-игр, включая Bible Adventures

Squanch Games продолжает удивлять: в сиквеле комедийного шутера High on Life 2 игроки смогут найти и пройти «более пяти» полноценно эмулированных классических игр. Среди них — легендарная Bible Adventures, официально лицензированная и доступная целиком.

Об этом на выставке Gamescom 2025 рассказали креативный директор студии Майки Спано и исполнительный продюсер Матти Стадиван. По их словам, команда решила пойти дальше оригинала, который запомнился встроенными полнометражными фильмами, и добавить в продолжение полноценные игровые «пасхалки».

«Да, вы сможете пройти её целиком. И это не единственная игра, которая там будет», — отметил Спано, говоря о Bible Adventures.

Во время демонстрации геймплея стало известно, что доступ к этой игре открывается в момент встречи с персонажем-сенатором Маппи Ду, которого озвучил Ричард Кайнд. После того как он уменьшится и «вторгнется» в меню игрока, у пользователей появится шанс легально сыграть в Bible Adventures — уникальная возможность для 2025 года.

Разработчики не раскрывают полный список встроенных игр, однако подтвердили, что их будет как минимум больше пяти. Кроме того, в High on Life 2 ожидаются новые фильмы категории «B+», которые также можно будет найти во время прохождения.

Релиз High on Life 2 состоится 13 февраля 2026 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, а также в подписке Game Pass.