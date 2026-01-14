ЧАТ ИГРЫ
High On Life 2 13.02.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Юмор
7.3 31 оценка

High On Life 2 выйдет на Switch 2, но на несколько месяцев позже других платформ

Gruz_ Gruz_

На этой неделе на Amazon появились предзаказы на High on Life 2 для новой консоли Nintendo, а позже эта информация была официально подтверждена Squanch Games. Сиквел выйдет 20 апреля на Nintendo Switch 2 и получит физическое издание на Game-Key Card.

Напомним, что над сиквелом комедийного шутера работает студия Джастина Ройланда, соавтора мультсериала «Рик и Морти». По сюжету главный герой уничтожает межгалактический картель и спасает человечество от вымирания, но таинственная личность назначает награду за голову его сестры, вновь погружая его беззаботную жизнь в хаос.

Разработчики обещают еще больше разнообразного оружия и быстрое перемещение по локациям на скейтборде, который также можно будет использовать в бою.

Релиз High on Life 2 на Xbox Series, PS5, ПК и Game Pass состоится 13 февраля.

5
2
Комментарии:  2
agula98

По факту сейчас на Нинтендо свитч есть только одна игра ради которой можно рассмотреть покупку консоли, это донки конг бананза

EnchantingNostro

слева направо: конг, донки и бананза